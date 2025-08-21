1 órája
Kiderült, milyen fejlesztések várhatók Csongrád-Csanád vármegyében
Megjelent a kormány 2035-ig szóló fejlesztési programja. Az állami beruházás számos területet érint, a közlekedéstől az egészségügyig. Csongrád-Csanád vármegyében is több száz milliárdos fejlesztés indul.
A kormány egy új tízéves keretprogramban rögzítette a 2035-ig tervezett állami beruházásokat. A Magyar Közlönyben megjelent 71 oldalas dokumentum hatalmas fejlesztéseket sorol fel a rendvédelem, az egészségügy, az oktatás, a közlekedés, valamint a sport és kultúra területén. A dokumentumban feltüntetik azt is hogy milyen fejlesztésről van szó, mettől meddig kell megvalósulnia a beruházásnak, illetve, hogy és a fejlesztés becsült értékét is láthatjuk amellett, hogy a minisztériumok mellé rendelték a projekteket – közölte a Magyar Nemzet.
A miniszterelnök arra kérte Nagy Márton nemzetgazdasági minisztert, hogy Lázár János építési és közlekedési miniszterrel együtt szükség esetén vizsgálják meg, minden szükséges forrás biztosítva van-e. Ha hiányosság merülne fel, akkor készítsenek előterjesztést a kormány számára a vonatkozó határozatok módosításáról vagy visszavonásáról.
A Magyar Nemzet szerint a határozatból kiderült az is, hogy Lázár Jánost Orbán Viktor egyszer már megkérte, hogy tegyen rendet az állami beruházások körül, most szeptember végéig kapott határidőt, hogy eleget tegyen a miniszterelnök kérésének.
Hatalmas fejlesztések
A kormány már közel két éve egy új rendszer alapján dönt a projektekről, amelynek alapja az ágazati beruházási tervekre épülő keretprogram. Az első, 2035-ig szóló állami építési beruházási program biztosítja az egyes fejlesztések forrásait az Építési és Beruházási Minisztériumon keresztül. A kormány a nagyszabású, hosszú távú programban idén már az állami beruházások felpörgésével számol, jelentős infrastrukturális források mellett.
Több száz projekt
A programban több száz projekt szerepel, melyek közül kiemelkedik például a Nemzeti Védelmi Szolgálat új központi épülete 33 milliárd forintból, a TEK központi objektumának bővítése közel 50 milliárdból, valamint a Heim Pál Gyermekkórház új belgyógyászati és sürgősségi központjai összesen több mint 120 milliárdból.
Emellett Csongrád-Csanád vármegyében is nagy beruházások indulnak majd.
Összeszedtük a vármegyét érintő beruházásokat:
- 208 millió forintból újul meg a Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a Hivatásos Tűzoltóparancsnokság villamos hálózatát
- 589 millió forintból energetikai felújítást kapnak a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság szegedi, Kossuth Lajos sugárúti épületei
- A Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság szegedi, Hunyadi téri kiképzőközpontja 168 millió forintból energetikai felújításon esik át.
- A Szegedi Ipari Zóna nagyobb beruházásaihoz kapcsolódva több mint 32,3 milliárd forintból valósul meg a csapadékvíz-elvezetés kivitelezése
- Szeged–Makó közötti vasúti elővárosi közlekedés fejlesztésére 32,7 milliárd forintot fordítanak
- A Szeged–Békéscsaba vasútvonal korszerűsítésére – a tervezést és a kivitelezést is beleértve – 355,6 milliárd forintot szánnak
- Szegeden 100 milliárd forintból valósul meg az új Tisza-híd fejlesztése a Nagykörút Alsóváros és Újszeged közötti szakaszán
- Szeged közigazgatási területén 10 milliárd forintból valósítanak meg közútfejlesztési feladatokat
- A Szegedi Repülőtér fejlesztésére 4 milliárd forintot fordítanak
- A 47-es számú főút Békéscsaba és Szeged közötti szakaszának 2x2 sávos, emelt sebességű (R47) kialakítására 350 milliárd forintot szánnak
- Szegeden 1 milliárd forintból fejlesztik a Dorozsmai út és a Szilva utca kereszteződésében lévő körforgalmat
- Debrecenben, Miskolcon és Szegeden összesen 100 milliárd forintot fordítanak a tram-train fejlesztésekre
- A Pick Szeged Kézilabda Akadémia munkacsarnokának építésére 2,35 milliárd forintot biztosítanak
- A Szegedi Vasutas Sportegyesület meglévő épületének felújítására 2,06 milliárd forintot fordítanak
- A Szegedi Röplabda Sportegyesület számára 6,11 milliárd forintból terveznek és építenek röplabda csarnokot
- A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal szegedi, Bécsi körúti épületében 86,4 millió forintból hőszivattyút és okos termosztátot telepítenek
- A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal szegedi, Derkovits fasori épületében 64,8 millió forintból új hőközpontot alakítanak ki
- A Szeged és Röszke közötti 4301-es út 0–7,8 kilométeres szakaszának fejlesztésére 1,5 milliárd forintot fordítanak
- Balástya, Szatymaz és Szeged között 3,85 milliárd forintból épül kerékpárút
- Szeged és Domaszék között, az M5-ös autópálya feletti hiányzó kapcsolat kiépítésére 983,5 millió forintot fordítanak
- A Szeged és Hódmezővásárhely közötti hiányzó útszakasz megépítésére 1,3 milliárd forintot biztosítanak
- Mindszent, Szegvár és Szentes között 3,88 milliárd forintból, Zsombó és Szatymaz között 1,22 milliárd forintból, Makón, a Maros-partig 565 millió forintból, Forráskút és Üllés között 1,02 milliárd forintból, Szatymaz és Sándorfalva között 725 millió forintból épül kerékpárút
- A Szegedi Tudományegyetem egyetemi fejlesztéseire 95 milliárd forintot fordítanak
- A Csongrád-Csanád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ 6 milliárd forintból csatlakozik a honvéd egészségügyi ellátás rendszeréhez
- Szentesen 8,34 milliárd forintból épül új sportcsarnok, 1,55 milliárd forintból pedig edzőcsarnok
- Szentesen 7 milliárd forintból fejlesztik a Kurca-hidat és a kapcsolódó létesítményeket
- A 451-es főút Kiskunfélegyháza és Szentes közötti, 41 kilométeres szakaszának fejlesztésére – burkolatmegerősítéssel és 4,5 kilométeres elkerülő úttal – 41 milliárd forintot fordítanak
- A Makovecz Imre Bástyája projekt részeként 1 milliárd forintból valósul meg a Kutatóliget II. és a Moravcsik Gyula Intézet fejlesztése Makón
- Makón 1,65 milliárd forintból valósul meg a Honvédelmi Sportközpontok I. üteme
