Állami beruházás

1 órája

Kiderült, milyen fejlesztések várhatók Csongrád-Csanád vármegyében

Megjelent a kormány 2035-ig szóló fejlesztési programja. Az állami beruházás számos területet érint, a közlekedéstől az egészségügyig. Csongrád-Csanád vármegyében is több száz milliárdos fejlesztés indul.

Delmagyar.hu

A kormány egy új tízéves keretprogramban rögzítette a 2035-ig tervezett állami beruházásokat. A Magyar Közlönyben megjelent 71 oldalas dokumentum hatalmas fejlesztéseket sorol fel a rendvédelem, az egészségügy, az oktatás, a közlekedés, valamint a sport és kultúra területén. A dokumentumban feltüntetik azt is hogy milyen fejlesztésről van szó, mettől meddig kell megvalósulnia a beruházásnak, illetve, hogy és a fejlesztés becsült értékét is láthatjuk amellett, hogy a minisztériumok mellé rendelték a projekteket – közölte a Magyar Nemzet. 

beruházások Csongrád-Csanád vármegyében
Csongrád-Csanád vármegyében számos állami beruházás indul, összeszedtük melyek ezek. Illusztráció: Shutterstock

A miniszterelnök arra kérte Nagy Márton nemzetgazdasági minisztert, hogy Lázár János építési és közlekedési miniszterrel együtt szükség esetén vizsgálják meg, minden szükséges forrás biztosítva van-e. Ha hiányosság merülne fel, akkor készítsenek előterjesztést a kormány számára a vonatkozó határozatok módosításáról vagy visszavonásáról.

A Magyar Nemzet szerint a határozatból kiderült az is, hogy Lázár Jánost Orbán Viktor egyszer már megkérte, hogy tegyen rendet az állami beruházások körül, most szeptember végéig kapott határidőt, hogy eleget tegyen a miniszterelnök kérésének. 

Hatalmas fejlesztések

A kormány már közel két éve egy új rendszer alapján dönt a projektekről, amelynek alapja az ágazati beruházási tervekre épülő keretprogram. Az első, 2035-ig szóló állami építési beruházási program biztosítja az egyes fejlesztések forrásait az Építési és Beruházási Minisztériumon keresztül. A kormány a nagyszabású, hosszú távú programban idén már az állami beruházások felpörgésével számol, jelentős infrastrukturális források mellett.

Több száz projekt

A programban több száz projekt szerepel, melyek közül kiemelkedik például a Nemzeti Védelmi Szolgálat új központi épülete 33 milliárd forintból, a TEK központi objektumának bővítése közel 50 milliárdból, valamint a Heim Pál Gyermekkórház új belgyógyászati és sürgősségi központjai összesen több mint 120 milliárdból.

Emellett Csongrád-Csanád vármegyében is nagy beruházások indulnak majd. 

Összeszedtük a vármegyét érintő beruházásokat: 

  • 208 millió forintból újul meg a Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a Hivatásos Tűzoltóparancsnokság villamos hálózatát
  • 589 millió forintból energetikai felújítást kapnak a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság szegedi, Kossuth Lajos sugárúti épületei
  • A Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság szegedi, Hunyadi téri kiképzőközpontja 168 millió forintból energetikai felújításon esik át.
  • A Szegedi Ipari Zóna nagyobb beruházásaihoz kapcsolódva több mint 32,3 milliárd forintból valósul meg a csapadékvíz-elvezetés kivitelezése
  • Szeged–Makó közötti vasúti elővárosi közlekedés fejlesztésére 32,7 milliárd forintot fordítanak
  • A Szeged–Békéscsaba vasútvonal korszerűsítésére – a tervezést és a kivitelezést is beleértve – 355,6 milliárd forintot szánnak
  • Szegeden 100 milliárd forintból valósul meg az új Tisza-híd fejlesztése a Nagykörút Alsóváros és Újszeged közötti szakaszán
  • Szeged közigazgatási területén 10 milliárd forintból valósítanak meg közútfejlesztési feladatokat
  • A Szegedi Repülőtér fejlesztésére 4 milliárd forintot fordítanak
  • A 47-es számú főút Békéscsaba és Szeged közötti szakaszának 2x2 sávos, emelt sebességű (R47) kialakítására 350 milliárd forintot szánnak
  • Szegeden 1 milliárd forintból fejlesztik a Dorozsmai út és a Szilva utca kereszteződésében lévő körforgalmat
  • Debrecenben, Miskolcon és Szegeden összesen 100 milliárd forintot fordítanak a tram-train fejlesztésekre
  • A Pick Szeged Kézilabda Akadémia munkacsarnokának építésére 2,35 milliárd forintot biztosítanak
  • A Szegedi Vasutas Sportegyesület meglévő épületének felújítására 2,06 milliárd forintot fordítanak
  • A Szegedi Röplabda Sportegyesület számára 6,11 milliárd forintból terveznek és építenek röplabda csarnokot
  • A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal szegedi, Bécsi körúti épületében 86,4 millió forintból hőszivattyút és okos termosztátot telepítenek
  • A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal szegedi, Derkovits fasori épületében 64,8 millió forintból új hőközpontot alakítanak ki
  • A Szeged és Röszke közötti 4301-es út 0–7,8 kilométeres szakaszának fejlesztésére 1,5 milliárd forintot fordítanak
  • Balástya, Szatymaz és Szeged között 3,85 milliárd forintból épül kerékpárút
  • Szeged és Domaszék között, az M5-ös autópálya feletti hiányzó kapcsolat kiépítésére 983,5 millió forintot fordítanak
  • A Szeged és Hódmezővásárhely közötti hiányzó útszakasz megépítésére 1,3 milliárd forintot biztosítanak
  • Mindszent, Szegvár és Szentes között 3,88 milliárd forintból, Zsombó és Szatymaz között 1,22 milliárd forintból, Makón, a Maros-partig 565 millió forintból, Forráskút és Üllés között 1,02 milliárd forintból, Szatymaz és Sándorfalva között 725 millió forintból épül kerékpárút
  • A Szegedi Tudományegyetem egyetemi fejlesztéseire 95 milliárd forintot fordítanak
  • A Csongrád-Csanád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ 6 milliárd forintból csatlakozik a honvéd egészségügyi ellátás rendszeréhez
  • Szentesen 8,34 milliárd forintból épül új sportcsarnok, 1,55 milliárd forintból pedig edzőcsarnok
  • Szentesen 7 milliárd forintból fejlesztik a Kurca-hidat és a kapcsolódó létesítményeket
  • A 451-es főút Kiskunfélegyháza és Szentes közötti, 41 kilométeres szakaszának fejlesztésére – burkolatmegerősítéssel és 4,5 kilométeres elkerülő úttal – 41 milliárd forintot fordítanak
  • A Makovecz Imre Bástyája projekt részeként 1 milliárd forintból valósul meg a Kutatóliget II. és a Moravcsik Gyula Intézet fejlesztése Makón
  • Makón 1,65 milliárd forintból valósul meg a Honvédelmi Sportközpontok I. üteme

 

