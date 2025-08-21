Kiderült, milyen fejlesztések várhatók Csongrád-Csanád vármegyében

A kormány egy új tízéves keretprogramban rögzítette a 2035-ig tervezett állami beruházásokat. A Magyar Közlönyben megjelent 71 oldalas dokumentum hatalmas fejlesztéseket sorol fel a rendvédelem, az egészségügy, az oktatás, a közlekedés, valamint a sport és kultúra területén. A dokumentumban feltüntetik azt is hogy milyen fejlesztésről van szó, mettől meddig kell megvalósulnia a beruházásnak, illetve, hogy és a fejlesztés becsült értékét is láthatjuk amellett, hogy a minisztériumok mellé rendelték a projekteket – közölte a Magyar Nemzet.

Csongrád-Csanád vármegyében számos állami beruházás indul, összeszedtük melyek ezek. Illusztráció: Shutterstock

A miniszterelnök arra kérte Nagy Márton nemzetgazdasági minisztert, hogy Lázár János építési és közlekedési miniszterrel együtt szükség esetén vizsgálják meg, minden szükséges forrás biztosítva van-e. Ha hiányosság merülne fel, akkor készítsenek előterjesztést a kormány számára a vonatkozó határozatok módosításáról vagy visszavonásáról.

A Magyar Nemzet szerint a határozatból kiderült az is, hogy Lázár Jánost Orbán Viktor egyszer már megkérte, hogy tegyen rendet az állami beruházások körül, most szeptember végéig kapott határidőt, hogy eleget tegyen a miniszterelnök kérésének.

Hatalmas fejlesztések

A kormány már közel két éve egy új rendszer alapján dönt a projektekről, amelynek alapja az ágazati beruházási tervekre épülő keretprogram. Az első, 2035-ig szóló állami építési beruházási program biztosítja az egyes fejlesztések forrásait az Építési és Beruházási Minisztériumon keresztül. A kormány a nagyszabású, hosszú távú programban idén már az állami beruházások felpörgésével számol, jelentős infrastrukturális források mellett.

Több száz projekt

A programban több száz projekt szerepel, melyek közül kiemelkedik például a Nemzeti Védelmi Szolgálat új központi épülete 33 milliárd forintból, a TEK központi objektumának bővítése közel 50 milliárdból, valamint a Heim Pál Gyermekkórház új belgyógyászati és sürgősségi központjai összesen több mint 120 milliárdból.

Emellett Csongrád-Csanád vármegyében is nagy beruházások indulnak majd.

Összeszedtük a vármegyét érintő beruházásokat: