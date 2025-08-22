Elhagyott üzem, eladó holtág, színötös diákok és titkos szenvedélyek Csongrád-Csanádban

Csongrád-Csanád vármegye környékén egyszerre találkozhatunk letűnt ipari múlt emlékeivel, különleges természeti kincsekkel, kiváló diákokkal és sajátos emberi szenvedélyekkel. A vásárhelyi furfurolüzem romjai, az eladó Búzás-holtág, a Színötös tanulók sikerei, a botrányos földeáki romház és az ásotthalmi alpolgármester titkos állatszeretete mind más szemszögből mutatják meg a térség sokszínűségét.

Elhagyatott betonmonstrum.

Időutazás, így lett az egykor hangosan dübörgő furfurolüzem az enyészet martaléka

A Hódmezővásárhelyen található egykori gyárépület régen rengeteg értékes furfurolt öntött ki magából, ma már egy felismerhetetlen betonmonstrum áll a helyén.

Eladóvá vált Magyarország egyetlen magántulajdonú tiszai holtága

A természetkedvelők számára páratlan lehetőség adódott. A Búzás-holtág az egyetlen magántulajdonban lévő tiszai holtág Magyarországon, amelynek vízszintjét csak a természet szabályozza.

Bemutatjuk Csongrád-Csanád kiváló, Színötös tanulóit

A delmagyar.hu idén is meghirdette a népszerű Színötös pályázatot: bemutatjuk azokat az általános iskolás Csongrád-Csanád vármegyei tanulókat, akik kitűnően teljesítették a tanévet, a bizonyítványukban csupa ötös (jeles, példás, kitűnő) sorakozik, és az eredményüket büszkén vállalva jelentkeztek a felhívásunkra.

Mi lesz a botrányos hírű földeáki romházzal? Romok és emlékek: eladóvá vált a botrányos földeáki ház

Megnéztük azt a földeáki ingatlant, amit most eladásra jelölt ki a tulajdonos vásárhelyi önkormányzat, és ami egy hat évvel ezelőtti botrány miatt vált hírhedtté: a Márky-Zay Péter vezette önkormányzat a helybeliek megkérdezése nélkül oda költöztetett a városból egy problémás családot 2019-ben. A lepusztult földeáki ház jövője kérdéses – a falunak aligha fog kelleni.

Kiderült, mi a titkos szenvedélye az ásotthalmi alpolgármesternek

Új oldaláról mutatkozott be Ásotthalom polgármestere. Nyerges Zsolt szenvedélye a papagájok és az állattartás, amelyek immár több mint másfél évtizede részei életének. Ma már több mint kétszáz állatról gondoskodik nap mint nap.