Amíg te nyaralsz, otthonod nagyobb veszélynek van kitéve, mint hinnéd

A nyári szabadságok idején sok otthon marad hosszabb időre üresen és őrizetlenül, amely kedvező alkalmat kínál a betörőknek. A Magyar Rendőrség arra figyelmeztet, hogy néhány egyszerű óvintézkedéssel jelentősen csökkenthetők a bűncselekmények és a betörések kockázata. Kiemelték, hogy érdemes biztonsági zárat felszereltetni vagy riasztóberendezést alkalmazni. A sűrű növényzet akár rejtekhelyként is szolgálhat a betörők számára. Fontos azonban az is, hogy az autókban se hagyjunk értékeket, hiszen ezek könnyen célponttá válhatnak.

A nyári időszakban a betörések kockázata megnő, ezért különösen fontos az óvatosság. Illusztráció: Shutterstock

Mit tegyünk, ha mégis betörést észlelünk?

Amennyiben mégis betörést észlelünk, azonnal értesíteni kell a rendőrséget a 112-es segélyhívón. Nagyon fontos még az is, hogy a bűncselekmény helyszínét semmiképpen sem szabad megváltoztatni.

Tudatosan megelőzhető

Tudatos döntésekkel és előrelátással sok kellemetlenség megelőzhető, így a nyári vakáció valóban a pihenésről szólhat, nem pedig a betörések utáni bosszúságról.