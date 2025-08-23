1 órája
Amíg te nyaralsz, otthonod nagyobb veszélynek van kitéve, mint hinnéd
A nyári szabadság idején üresen maradt otthonok könnyen célponttá válhatnak a betörők számára. Néhány tudatos lépéssel azonban a betörés megelőzhető.
A nyári szabadságok idején sok otthon marad hosszabb időre üresen és őrizetlenül, amely kedvező alkalmat kínál a betörőknek. A Magyar Rendőrség arra figyelmeztet, hogy néhány egyszerű óvintézkedéssel jelentősen csökkenthetők a bűncselekmények és a betörések kockázata. Kiemelték, hogy érdemes biztonsági zárat felszereltetni vagy riasztóberendezést alkalmazni. A sűrű növényzet akár rejtekhelyként is szolgálhat a betörők számára. Fontos azonban az is, hogy az autókban se hagyjunk értékeket, hiszen ezek könnyen célponttá válhatnak.
Mit tegyünk, ha mégis betörést észlelünk?
Amennyiben mégis betörést észlelünk, azonnal értesíteni kell a rendőrséget a 112-es segélyhívón. Nagyon fontos még az is, hogy a bűncselekmény helyszínét semmiképpen sem szabad megváltoztatni.
Tudatosan megelőzhető
Tudatos döntésekkel és előrelátással sok kellemetlenség megelőzhető, így a nyári vakáció valóban a pihenésről szólhat, nem pedig a betörések utáni bosszúságról.