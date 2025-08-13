augusztus 13., szerda

Figyelem!

1 órája

Névtelen bejegyzés: hibásan működő applikáció miatt bírság az SZKT-járaton

Címkék#bírságösszeg#ellenőr#tömegközlekedés

Névtelen bejelentés a Facebookon. Hibásan működő applikáció miatt róttak ki bírságot egy szegedi lakosra.

Kis Zoltán

Hibásan működő applikáció miatt bírságoltak meg egy szegedi lakost, névtelen bejelentés jelent meg a Facebookon.

A szegedi 71-es busz áll a buszmegállóban - több bírságot is kiosztottak rajta.
Hibásan működő applikáció miatt bírságoltak meg egy szegedi lakost, névtelen bejelentés jelent meg a Facebookon. Archív fotó: DM

A történet 

„A férjemet ma megbírságolták a buszon, mert nem működött a mobilapplikáció, amiben a bérlete szerepelt”. – írta meg panaszát egy Facebook bejegyzésben a szegedi hölgy. 

Az ellenőr azt mondta, hogy még így is fizetnie kell 1300 forintot a nagy semmire

– folytatta írásában. 

A probléma forrása 

A probléma abból fakad, hogy az ellenőr is szemrevételezte az úriember telefonját, és saját szemével látta, hogy az applikáció, amelyen keresztül az érvényes bérletet megvásárolta, nem működik – ennek ellenére mégis kirótta a bírságot. A bejegyzésben egyértelműen látszik, hogy érvényes bérlete ugyan volt a férfinek, de az ellenőrzés idejében nem működő applikáció problémája mit sem ért. 

A weboldalukon elérhető szabályzatok egyike sem tér ki a mobiljegyekkel kapcsolatos teendőkre, így ez is nagyban nehezíti a felmerült helyzet megoldását. Ennek ellenére leszögezik, hogy az utasnak kell gondoskodnia arról, hogy az érvényes jegye vagy bérlete ellenőrizhető legyen: hiába van érvényes utazásra jogosító irat, ha hitelt érdemlően nem tudja igazolni azt.

Mire figyeljünk?  

A felszállás előtt mindenképpen érdemes ellenőrizni az applikáció és a telefon állapotát: ha hibát észlel, akkor előnyösebb papír alapú vagy fedélzeti jeggyel utazni. Úgy tűnik, jelenleg a legbiztosabb, ha hagyományos jeggyel vagy bérlettel utazunk. 

Röviden a leglényegesebb információk: 

  • A telefonnak bekapcsolva és feltöltve kell lennie. 
  • Aktív internetkapcsolatra van szükség az utazás során. 
  • Ha ez nem teljesül, az ellenőr jogosan bírságol. 

Mi a megoldás? 

A hölgy és férje panaszt tettek az illetékeseknél, ám lapunk is utánajárt, hogy ilyen esetben mi a teendő. Felkerestük a Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. közlekedésszervezéséért felelős személyét, azonban cikkünk megjelenéséig válasz nem érkezett. 

A válasz megérkezését követően bővebben beszámolunk arról, hogy milyen módon lehet ilyen esetben eljárni – jogos vagy jogtalan volt a bírság kiszabása? 

 

