Névtelen bejegyzés: hibásan működő applikáció miatt bírság az SZKT-járaton

Hibásan működő applikáció miatt bírságoltak meg egy szegedi lakost, névtelen bejelentés jelent meg a Facebookon. Archív fotó: DM

A történet

„A férjemet ma megbírságolták a buszon, mert nem működött a mobilapplikáció, amiben a bérlete szerepelt”. – írta meg panaszát egy Facebook bejegyzésben a szegedi hölgy.

Az ellenőr azt mondta, hogy még így is fizetnie kell 1300 forintot a nagy semmire

– folytatta írásában.

A probléma forrása

A probléma abból fakad, hogy az ellenőr is szemrevételezte az úriember telefonját, és saját szemével látta, hogy az applikáció, amelyen keresztül az érvényes bérletet megvásárolta, nem működik – ennek ellenére mégis kirótta a bírságot. A bejegyzésben egyértelműen látszik, hogy érvényes bérlete ugyan volt a férfinek, de az ellenőrzés idejében nem működő applikáció problémája mit sem ért.

A weboldalukon elérhető szabályzatok egyike sem tér ki a mobiljegyekkel kapcsolatos teendőkre, így ez is nagyban nehezíti a felmerült helyzet megoldását. Ennek ellenére leszögezik, hogy az utasnak kell gondoskodnia arról, hogy az érvényes jegye vagy bérlete ellenőrizhető legyen: hiába van érvényes utazásra jogosító irat, ha hitelt érdemlően nem tudja igazolni azt.

Mire figyeljünk?

A felszállás előtt mindenképpen érdemes ellenőrizni az applikáció és a telefon állapotát: ha hibát észlel, akkor előnyösebb papír alapú vagy fedélzeti jeggyel utazni. Úgy tűnik, jelenleg a legbiztosabb, ha hagyományos jeggyel vagy bérlettel utazunk.

Röviden a leglényegesebb információk:

A telefonnak bekapcsolva és feltöltve kell lennie.

Aktív internetkapcsolatra van szükség az utazás során.

Ha ez nem teljesül, az ellenőr jogosan bírságol.

Mi a megoldás?

A hölgy és férje panaszt tettek az illetékeseknél, ám lapunk is utánajárt, hogy ilyen esetben mi a teendő. Felkerestük a Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. közlekedésszervezéséért felelős személyét, azonban cikkünk megjelenéséig válasz nem érkezett.

A válasz megérkezését követően bővebben beszámolunk arról, hogy milyen módon lehet ilyen esetben eljárni – jogos vagy jogtalan volt a bírság kiszabása?