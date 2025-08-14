3 órája
Kiderítettük, mi a teendő, ha az applikáció hibája miatt büntették meg
Így járhatunk el helyesen! Hibásan működő applikáció miatt kirótt bírság?
Lapunk korábban már megírta, hogy névtelen Facebook bejegyzés jelent meg: hibásan működő applikáció miatt róttak ki bírságot egy szegedi lakosra. Felkerestük a Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. közlekedésszervezéséért felelős személyét, akitől pontos eligazítást kaptunk, hogy ilyen esetben mi a helyes eljárás.
A névtelen bejegyzésről röviden, így kapott bírságot egy szegedi lakos
Hibásan működő applikáció miatt bírságoltak meg egy szegedi lakost, amelynek kapcsán egy névtelen bejelentést jelent meg a Facebookon.
– A férjemet ma megbírságolták a buszon, mert nem működött a mobilapplikáció, amiben a bérlete szerepelt – írta meg panaszát egy bejegyzésben a szegedi hölgy.
A probléma abból fakad, hogy az ellenőr is szemrevételezte az úriember készülékét, és látta, hogy az applikáció, amelyen keresztül az érvényes bérletet megvásárolta, nem működik – ennek ellenére mégis kirótta a bírságot.
Érvényes menetjegyre, bérletre bizony szükség van
– Amennyiben az utas jeggyel szeretné az utazást igénybe venni, akkor szükséges más módon megváltani a jegyét.
Bérlettel történő utazásnál, amennyiben nem tud felmutatni érvényes utazási jogosultságot, akkor utólagosan 8 naptári napon belül lehetősége van bemutatni az érvényes bérletét Ügyfélszolgálati irodánkban, ilyenkor panasszal is élhet.
A panasz kivizsgálása során, amennyiben az NMFR Zrt. vagy az applikáció üzemeltetője visszaigazolja a hibát az utazás időpontjára tekintettel, akkor az utast mentesítjük a pótdíjfizetési kötelezettség alól, ezen túl további panaszt tehet az applikáció üzemeltetője felé is – mondta Móra József, közlekedésszervezési divízióvezető.
Miként juthatunk hozzá az utazáshoz szükséges jegyhez, bérlethez?
Visszatérve a fentebb leírt problémához, amennyiben telefonos applikáción keresztül kívánunk jegyet váltani, de az valamilyen okból kifolyólag nem megfelelően működik, akkor más módon kell az utazáshoz szükséges érvényes menetjegyet vagy bérletet megvásárolnunk.
Többféle módon is megváltható az utazási jogosultság:
- mobiljegy
- fedélzeti automatából megváltható menetjegy
- megállóhelyi automatából megváltható menetjegy
- járművezetőtől vásárolható menetjegy
- jegypénztárból vásárolható menetjegy
– Az adott módok teljes körű vásárlási lehetőséget biztosítanak az utazóközönség számára – folytatta Móra József.
Az ellenőr eljárása jogos vagy jogtalan volt?
– Az ellenőr, ellenőrzéskor nem tudja megállapítani, hogy milyen okból kifolyólag nem működik a mobil alkalmazás.
Ilyenkor megkéri az utast, hogy indítsa újra a mobiltelefonját, ellenőrizze az internet elérését (mert ennek hiánya esetén sem működik az applikáció és ez az utas felelőssége).
Amennyiben ennek ellenére sem oldódik meg a probléma, akkor kötelessége ellenőrzési ténymegállapítást kitölteni, mellyel kapcsolatban az utasnak szükséges felkeresni ügyfélszolgálati irodánkat e-mailben, telefonon, vagy személyesen az ügy tisztázása érdekében – egészítette ki a közlekedésszervezési divízióvezető.
A képernyőfotó nem elegendő az ellenőrzés során
Felmerült kérdés: az applikációban megvásárolt menetjegyhez és bérlethez tartozó QR-kódról készített képernyőfotó elegendő-e az ellenőrzés alkalmával? Móra József egyértelmű választ adott kérdésünkre:
– Nem elegendő fényképen felmutatni a kódot, mert időközönként újra generálódik az alkalmazásban, ezért érvénytelen, nem aktív tokennek fogja minősíteni az ellenőrzőprogram a fényképen felmutatott QR-kódot. Kizárólag az applikációban megjelenő kód a megfelelő.
A mobiljegyekkel kapcsolatos tájékoztató megtalálható a Szegedi Közlekedési Társaság honlapján.
Komoly játékosmozgások és edzőváltások a megyeegyben – átigazolási adatbank
70 évesen másfél hónap alatt festette meg élete egyik legnagyobb tárlatát – galériával, videóval