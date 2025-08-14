Kiderítettük, mi a teendő, ha az applikáció hibája miatt büntették meg

Lapunk korábban már megírta, hogy névtelen Facebook bejegyzés jelent meg: hibásan működő applikáció miatt róttak ki bírságot egy szegedi lakosra. Felkerestük a Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. közlekedésszervezéséért felelős személyét, akitől pontos eligazítást kaptunk, hogy ilyen esetben mi a helyes eljárás.

Hibásan működő applikáció miatt bírságoltak meg egy szegedi lakost - válaszolt a közlekedésszervezési divízióvezető. Fotó: Shutterstock

A névtelen bejegyzésről röviden, így kapott bírságot egy szegedi lakos

Hibásan működő applikáció miatt bírságoltak meg egy szegedi lakost, amelynek kapcsán egy névtelen bejelentést jelent meg a Facebookon.

– A férjemet ma megbírságolták a buszon, mert nem működött a mobilapplikáció, amiben a bérlete szerepelt – írta meg panaszát egy bejegyzésben a szegedi hölgy.

A probléma abból fakad, hogy az ellenőr is szemrevételezte az úriember készülékét, és látta, hogy az applikáció, amelyen keresztül az érvényes bérletet megvásárolta, nem működik – ennek ellenére mégis kirótta a bírságot.

Érvényes menetjegyre, bérletre bizony szükség van

– Amennyiben az utas jeggyel szeretné az utazást igénybe venni, akkor szükséges más módon megváltani a jegyét.

Bérlettel történő utazásnál, amennyiben nem tud felmutatni érvényes utazási jogosultságot, akkor utólagosan 8 naptári napon belül lehetősége van bemutatni az érvényes bérletét Ügyfélszolgálati irodánkban, ilyenkor panasszal is élhet.

A panasz kivizsgálása során, amennyiben az NMFR Zrt. vagy az applikáció üzemeltetője visszaigazolja a hibát az utazás időpontjára tekintettel, akkor az utast mentesítjük a pótdíjfizetési kötelezettség alól, ezen túl további panaszt tehet az applikáció üzemeltetője felé is – mondta Móra József, közlekedésszervezési divízióvezető.

Miként juthatunk hozzá az utazáshoz szükséges jegyhez, bérlethez?

Visszatérve a fentebb leírt problémához, amennyiben telefonos applikáción keresztül kívánunk jegyet váltani, de az valamilyen okból kifolyólag nem megfelelően működik, akkor más módon kell az utazáshoz szükséges érvényes menetjegyet vagy bérletet megvásárolnunk.

Többféle módon is megváltható az utazási jogosultság:

mobiljegy

fedélzeti automatából megváltható menetjegy

megállóhelyi automatából megváltható menetjegy

járművezetőtől vásárolható menetjegy

jegypénztárból vásárolható menetjegy

– Az adott módok teljes körű vásárlási lehetőséget biztosítanak az utazóközönség számára – folytatta Móra József.