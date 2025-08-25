augusztus 25., hétfő

Bittó Árpád története, Lidl-fejlesztés, fesztivál és frontális karambol

Címkék#SZIN#karambol#Bittó Árpád#Szeged#fesztivál

Összeszedtük a nap legfontosabb szegedi híreit: bemutatjuk Bittó Árpád vendéglátós életútját, a Lidl új építkezését, a SZIN kulisszáit, a szőregi balesetet és a speciális mentők munkáját.

Delmagyar.hu

Összeszedtük a nap legérdekesebb híreit. Ez történt Szegeden és a környező településeken. 

Bittó Árpád 40 éve a vendéglátásban
Bittó Árpád már negyven éve dolgozik a vendéglátásban. Fotó: Karnok Csaba

1985-ben besétált a Napsugár bisztróba a kis Árpi – 40 éve vendéglátós Bittó Árpád

Negyven év telt el azóta, hogy a 14 éves fiatal először belépett tanulóként a szegedi Napsugár bisztró konyhájába. Bittó Árpád életútja példa arra, hogyan lehet kitartással és szenvedéllyel felépíteni egy sikeres vendéglátó vállalkozást.

Építkezés folyik a Szabadkai úti Lidl-nél, megtudtuk mi készül

Építkezés zajlik a Szabadkai úton egy már meglévő bolt épületénél. A Lidl elárulta: üvegvisszaváltó pontnak alakítanak ki helyiséget.

Pár nappal a rajt előtt: sajtóbejáráson mutatták meg, hogyan készül a SZIN

Több mint százezer vendéget várnak a szerdán kezdődő fesztiválra Szegeden. A SZIN pénteki napja már most szinte teltházas, közel 1500-an dolgoznak majd azon, hogy a városba érkező és itt élő fiatalok jól érezzék magukat.

Brutális ütközés Szegeden: fotókon a frontális karambol

Frontális baleset történt Szegeden, a Szőregi úton. Az érintett szakaszt teljes szélességébe lezárták.

Éjjel-nappal készenlétben: így dolgozik Gyuris Norbert speciális mentőcsapata

A forráskúti központú mentőcsapat, a D.O.R.T. Speciális Mentők országosan ismertek és elismertek. Vezetőjük, Gyuris Norbert elkötelezett az emberek segítése és mentése mellett, adományokat is oszt. A hétvégén forráskúti otthonában látogattuk meg, ami egyben az általa alapított mentőcsapat bázisa, központja is.

 

 

