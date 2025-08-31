Ennek az apró mozdulatnak a hiánya mostantól százezrekbe kerülhet az autósoknak

Ez azt jelenti, hogy ha a VÉDA-kapuk vagy mobil kamerák észlelik, hogy valaki nincs bekötve, akkor nem az utas, hanem az autó üzembentartója kapja a büntetést.

A biztonsági öv használatának elmulasztása szeptembertől súlyos bírságot von maga után, minden utasért az autó üzembentartója felel. Fotó: DM

Szeptember 18-tól hatályba lép az a rendelet is, amely pontosan meghatározza a fizetendő bírság összegét. Nem lesz olcsó mulasztás:

lakott területen belül 20 ezer forint fejenként,

lakott területen kívül 30 ezer forint,

autóúton vagy autópályán pedig 40 ezer forint a büntetés.

Ez azt jelenti, hogy ha egy négyfős társaság öv nélkül indul el a Balatonra, és mindhárom útszakaszon – belterületen, külterületen és az autópályán – is készül róluk felvétel, akkor akár 360 ezer forintos csekk is várhatja őket a nyaralás után.

Céges autóknál sincs kibúvó a biztonsági öv használata alól

Vadas Attila, a szolnoki Sprint Autósiskola vezetője kiemelte: az új szabályozás megszünteti annak lehetőségét is, hogy cégek kibújjanak a felelősség alól azzal, hogy nem tudják, éppen ki vezette a járművet. Mostantól a büntetés minden esetben az üzembentartót, vagyis akár a vállalatot terheli.

A szakértő szerint ezzel az intézkedéssel végre elérhetik, hogy a sofőrök ne csak saját maguk, hanem utasaik biztonságára is figyeljenek. Sok baleset túlélhető lett volna, ha az áldozatok be voltak kötve – hangsúlyozta.

Életet is menthet

A KRESZ régóta előírja a biztonsági öv használatát, de a szabály betartatására most egy komoly anyagi ösztönző is érkezett. Egyetlen mozdulat elegendő ahhoz, hogy az üzembentartó pénztárcája megkímélje magát, és ami ennél is fontosabb: baleset esetén akár életek meneküljenek meg.

Az új szabályozás részletei a szoljon.hu-n olvashatóak.