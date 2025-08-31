29 perce
Ennek az apró mozdulatnak a hiánya mostantól százezrekbe kerülhet az autósoknak
Július 5-től új korszak kezdődött az utakon: a biztonsági öv használatának elmulasztása bekerült az objektív felelősség körébe.
Ez azt jelenti, hogy ha a VÉDA-kapuk vagy mobil kamerák észlelik, hogy valaki nincs bekötve, akkor nem az utas, hanem az autó üzembentartója kapja a büntetést.
Szeptember 18-tól hatályba lép az a rendelet is, amely pontosan meghatározza a fizetendő bírság összegét. Nem lesz olcsó mulasztás:
- lakott területen belül 20 ezer forint fejenként,
- lakott területen kívül 30 ezer forint,
- autóúton vagy autópályán pedig 40 ezer forint a büntetés.
Ez azt jelenti, hogy ha egy négyfős társaság öv nélkül indul el a Balatonra, és mindhárom útszakaszon – belterületen, külterületen és az autópályán – is készül róluk felvétel, akkor akár 360 ezer forintos csekk is várhatja őket a nyaralás után.
Céges autóknál sincs kibúvó a biztonsági öv használata alól
Vadas Attila, a szolnoki Sprint Autósiskola vezetője kiemelte: az új szabályozás megszünteti annak lehetőségét is, hogy cégek kibújjanak a felelősség alól azzal, hogy nem tudják, éppen ki vezette a járművet. Mostantól a büntetés minden esetben az üzembentartót, vagyis akár a vállalatot terheli.
A szakértő szerint ezzel az intézkedéssel végre elérhetik, hogy a sofőrök ne csak saját maguk, hanem utasaik biztonságára is figyeljenek. Sok baleset túlélhető lett volna, ha az áldozatok be voltak kötve – hangsúlyozta.
Életet is menthet
A KRESZ régóta előírja a biztonsági öv használatát, de a szabály betartatására most egy komoly anyagi ösztönző is érkezett. Egyetlen mozdulat elegendő ahhoz, hogy az üzembentartó pénztárcája megkímélje magát, és ami ennél is fontosabb: baleset esetén akár életek meneküljenek meg.
Az új szabályozás részletei a szoljon.hu-n olvashatóak.