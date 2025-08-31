augusztus 31., vasárnap

BellaErika névnap

25°
+33
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bírság

29 perce

Ennek az apró mozdulatnak a hiánya mostantól százezrekbe kerülhet az autósoknak

Címkék#öv#öv használat#véda#bírság#kamera

Július 5-től új korszak kezdődött az utakon: a biztonsági öv használatának elmulasztása bekerült az objektív felelősség körébe.

Delmagyar.hu

Ez azt jelenti, hogy ha a VÉDA-kapuk vagy mobil kamerák észlelik, hogy valaki nincs bekötve, akkor nem az utas, hanem az autó üzembentartója kapja a büntetést.

A biztonsági öv használatának elmulasztása szeptembertől súlyos bírságot von maga után – minden utasért az autó üzembentartója felel
A biztonsági öv használatának elmulasztása szeptembertől súlyos bírságot von maga után, minden utasért az autó üzembentartója felel. Fotó: DM

Szeptember 18-tól hatályba lép az a rendelet is, amely pontosan meghatározza a fizetendő bírság összegét. Nem lesz olcsó mulasztás:

  • lakott területen belül 20 ezer forint fejenként,
  • lakott területen kívül 30 ezer forint,
  • autóúton vagy autópályán pedig 40 ezer forint a büntetés.

Ez azt jelenti, hogy ha egy négyfős társaság öv nélkül indul el a Balatonra, és mindhárom útszakaszon – belterületen, külterületen és az autópályán – is készül róluk felvétel, akkor akár 360 ezer forintos csekk is várhatja őket a nyaralás után.

Céges autóknál sincs kibúvó a biztonsági öv használata alól

Vadas Attila, a szolnoki Sprint Autósiskola vezetője kiemelte: az új szabályozás megszünteti annak lehetőségét is, hogy cégek kibújjanak a felelősség alól azzal, hogy nem tudják, éppen ki vezette a járművet. Mostantól a büntetés minden esetben az üzembentartót, vagyis akár a vállalatot terheli.

A szakértő szerint ezzel az intézkedéssel végre elérhetik, hogy a sofőrök ne csak saját maguk, hanem utasaik biztonságára is figyeljenek. Sok baleset túlélhető lett volna, ha az áldozatok be voltak kötve – hangsúlyozta.

Életet is menthet

A KRESZ régóta előírja a biztonsági öv használatát, de a szabály betartatására most egy komoly anyagi ösztönző is érkezett. Egyetlen mozdulat elegendő ahhoz, hogy az üzembentartó pénztárcája megkímélje magát, és ami ennél is fontosabb: baleset esetén akár életek meneküljenek meg.

Az új szabályozás részletei a szoljon.hu-n olvashatóak.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu