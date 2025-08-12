Biztonsági öv nélkül a következő becsapódás lehet az utolsó – videóval

A biztonsági öv életet ment – jól ismert mondat, mégis sokan nem veszik komolyan, pedig a következmények végzetesek lehetnek. Július végén Sándorfalvánál egy baleset tragédiával végződött, amely jó eséllyel elkerülhető lett volna. Információink szerint az autó egyik utasa nem használta a biztonsági övet, kirepült a járműből, és a helyszínen életét vesztette. A Tények.hu értesülése szerint a sofőr azért rántotta el a kormányt, mert egy őz szaladt át az úton.

A biztonsági öv használata életet ment. Illusztráció: Shutterstock

Nem ez volt az egyetlen eset mostanában: három felnőtt és egy gyermek meghalt az M1-es autópályán történt balesetben, három gyermeket pedig kórházba szállítottak.

Az autóban ülő hét ember közül senki sem volt bekötve.

Újabb videóban hívják fel a figyelmet a biztonsági öv használatának fontosságára

A Magyar Rendőrség folyamatosan igyekszik felhívni a figyelmet, mennyire fontos, hogy bekössük magunkat az autóban. Ehhez különböző eszközöket vetnek be, az előbb említett borzasztó családi tragédia kapcsán is egy megrázó felvételt tettek közzé.

A legújabb videójuk könnyedebb hangvételű, de annál látványosabb. Egy egyszerű babán mutatják be, mi történik akkor, ha 40 km/h sebességnél ütközünk és nem vagyunk bekötve. Nem kell hozzá nagy képzelőerő: a baba felkenődik a műszerfalra, sőt a keze is kiszakadt a helyéről. Ezt követően maga a rendőr, bekötve ül az ülésbe és egyetlen karcolás nélkül megússza a csattanást.

Már a sofőr kapja a büntetést, ha utasa nincs bekötve

Korábban megírtuk, hogy szigorítják az övhasználatra vonatkozó szabályokat.

Például a biztonsági öv betartása már nem az utas felelőssége lesz.

A korábbi szabályok szerint minden 18 évesnél idősebb utas maga felelt azért, hogy beköti-e magát vagy sem, és a rendőri ellenőrzésekkor az kapta a bírságot, aki nem használta a biztonsági övet. Azonban voltak esetek, amikor nem tudták felelősségre vonni ezeket az embereket, ha például a szabályszegést a VÉDA-kapuk rögzítették.

A jelenlegi büntetések alapján