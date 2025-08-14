Kiderült, kik kapják idén a Boldog Gizella-díjat

A Boldog Gizella-díj díjazása idén emelkedett. A bronz emlékplakett és a díszes oklevél mellett a kitüntetettek 1,5-1,5 millió forintban részesülnek.

Boldog Gizella-díj: Idén a lakosok 28 személyt jelöltek az elismerésre

– Minden évben a lakosságtól várjuk a jelölést a díjazottak személyére. Idén 28 személyt javasoltak a vásárhelyiek. A jelöltek közül a Polgári Hódmezővásárhelyért Alapítvány kuratóriuma választotta ki az elismerésben részesülőket – mondta Markó Csaba, az alapítvány kuratóriumi tagja a csütörtöki sajtótájékoztatón.

Magyary Ágnes – ő dolgozta ki a vívás tantárgy mintaprojektjét

A jelölteket, Magyary Ágnest és Kocsis Lászlót, pedig Kószó Péter, az alapítvány elnöke mutatta be.

A Signum Urbis Honorantis-díjas Magyary Ágnes 1954-ben született Hódmezővásárhelyen. Vívóként már a gimnáziumi évek alatt szépen jöttek az eredményei. Ifjúsági aranyjelvényes, később I. osztályú tőrvívó versenyző lett. Innen egyenes út vezetett a Magyar Testnevelési Főiskolára, ahol vívó szakedzői diplomát szerzett. Budapesti évei alatt az MTK Vívó szakosztály versenyzője volt.

Magyary Ágnes 1978-tól testnevelő tanárként dolgozott és másodállásban edzősködött. 1980-tól a városi sportegyesület főállású vívó szakedzője lett. 1995-ben úszó edzői képesítést is szerzett, 1998-ban elvégezte a Gyógypedagógiai Főiskola és a Testnevelési Egyetem közös Rehabilitációs Gyógyúszó tanfolyamát. Magyary Ágnes egyik alapítója a ma is működő, Csomorkány egyesületnek. Ő dolgozta ki 2007-ben a vívás 2 évre szóló tantervét, amit a város akkori közgyűlése elfogadott, így 2008 januárjától, az országban elsőként Hódmezővásárhelyen kötelező tantárgy lett a vívás az általános iskolákban, ami akkoriban egyedülálló mintaprojekt volt. A vásárhelyi vívósport tovább erősödött az irányítása alatt 2015-ben, amikor átadásra került a Cukor utcai Vívócentrum.

Kocsis László: Főállatorvos, aki sokat tesz az utánpótlásért is

Kocsis László, Gyöngyösön született, majd a család Szentesre költözése után a Horváth Mihály Gimnáziumba járt kémia-fizika tagozatra. 1979-ben kapott diplomát az Állatorvostudományi Egyetemen. Azóta a Hód-Mezőgazda Zrt.-nél, illetve jogelődjeinél dolgozik, 1979-1995 között állatorvos beosztásban, majd 1995-től főállatorvosként.