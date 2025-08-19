Ketten vették át a Boldog Gizella-díjat, amelyet elhivatottságukért és a közösség iránti hűségükért kaptak

A Boldog Gizella-díj elismerést 2018-ban alapította a Polgári Hódmezővásárhelyért Alapítvány.

Mindkét kitüntetett példát mutat személyes sorsával a hódmezővásárhelyieknek. Fotó: Karnok Csaba

Kószó Péter, az alapítvány elnöke köszöntőjében kiemelte, Gizella királyné nemcsak Szent István társa volt, lelkébe fogadta a magyar népet is. A díj is erről szól, hűségesnek lenni a városhoz, a választott hivatáshoz és az itt élő emberekhez.

Boldog Gizella-díj: A díjazottak elhivatottságukkal példát mutatnak

A mai napon két olyan ember tüntetünk ki, Magyary Ágnest és Kocsis Lászlót, akik eddigi életükkel, elhivatottságukkal példát mutattak a hódmezővásárhelyieknek

– mondta Kószó Péter.

Lázár János építési és közlekedési miniszter ünnepi beszédében elsőként Szent Istvánról emlékezett meg.

Hogy Szent István törzsből nemzetet, nemzetből pedig államot szervezett néhány évtized alatt, személyes elköteleződés, hit, ambíció, vágy, meggyőződés nélkül lehetetlen lett volna. Szent István letette a keresztény nyugat melletti esküt.

Lázár János arról is beszélt, hogy az államalapító király 1025 év távlatából is hatással van a nemzet sorsára.

Fotó: Karnok Csaba

Ma, a magyar nemzet 3 kérdésben minimum 70 százalékban egyetért: az önrendelkezés fontosságában, vagyis hogy magunk akarjuk eldönteni a sorsunkat. A másik, hogy keresztény alapokon nyugszik minden ember hétköznapja, ami a jó és a rossz kérdésében mindig eligazít bennünket. A harmadik pedig a béke iránti elköteleződés.

Lázár János kiemelte, a Boldog Gizella-díj eddigi kitüntetettjei valamit megváltoztattak, létrehoztak, meghaladták azt a körülményt, amibe születtek, azt a képességet, amire determinálta őket a sors. Hittel és akarattal élnek, maguk irányították a sorsukat.

A Boldog Gizella-díjat Lázár János és Kószó Péter adták át a kitüntetetteknek, akik életét egy-egy kisfilm mutatta be.

Magyary Ágnes – A Vívócentrumot az ő idejében adták át

Magyary Ágnes 1978-tól testnevelő tanárként dolgozott és másodállásban edzősködött. 1980-tól a városi sportegyesület főállású vívó szakedzője lett, úszó edzői képesítést is szerzett, egyik alapítója a ma is működő, Csomorkány egyesületnek. Ő dolgozta ki 2007-ben a vívás két évre szóló tantervét, amit a város akkori közgyűlése elfogadott, így 2008 januárjától, az országban elsőként Hódmezővásárhelyen kötelező tantárgy lett a vívás az általános iskolákban. Irányítása alatt, 2015-ben adták át a Cukor utcai Vívócentrumot.