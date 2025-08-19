augusztus 19., kedd

Szegedi hírek

1 órája

Meglepő fordulat: újra megnyílik a legendás bisztró Szeged belvárosában

Szeptember 1-jén új fejezet kezdődik a szegedi vendéglátásban. A Bringa Bisztró újranyitására készülnek a Szent István téren. Az új üzemeltető Algyőről érkezik, hogy friss lendületet adjon a legendás helynek.

Arany T. János

Szeged belvárosának népszerű vendéglátóhelye, a Bringa Bisztró a rövid nyári kényszerszünet után hamarosan újra megnyílik. A nyitás szeptember 1-jén várható új üzemeltetővel.

Bringa Bisztró új üzemeltetővel nyithatja meg kapuit.
A nyár elején bezárt Szent István téri Bringa Bisztró szeptemberben új üzemeltetővel nyitja meg újra kapuit Szeged belvárosában. Archív Fotó: Arany T. János

A Bringa Bisztró múltja és búcsúja

Szent István téri Bringa Bisztró 2025 júniusában zárt be. A tulajdonos, Tóth Mihály személyes okokra – fáradtságra és a vendéglátóiparban tapasztalható munkaerőhiányra hivatkozva – döntött a bezárás mellett. A tulajdonosok ugyanakkor nyitva hagyták a lehetőséget az újranyitásra. Az üzlet bejáratánál azóta is kint van a tábla: Kiadó.

Szívszorító sorokkal búcsúztak

Júniusban a vezetőség a bisztró bejáratánál elhelyezett levélben szívszorító sorokkal búcsúzott a vendégeiktől: 

Elérkezett egy különös, mégis szép pillanat az életünkben. Hosszú gondolkodás és sok-sok emlék átpörgetése után úgy döntöttünk: közel 30 év után végleg búcsút veszünk szeretett kis bisztrónktól, és átadjuk a lehetőséget, hogy más is kipróbálhassa magát. Nem könnyű ez a búcsú. Itt telt az életünk legszebb része. Itt nőttünk fel, itt nevettünk, dolgoztunk. Elfáradtunk. Testben, lélekben – eljött az idő, hogy megálljunk.

Új fejezet: szeptemberben újra kinyit a Bringa

A korábbi búcsú után most egy fontos, friss hír érkezett: szeptember 1-jén újranyílik a Bringa Bisztró – ezúttal nem a régi tulajdonos, hanem egy, az Algyői strand területéről érkező vendéglátós veszi át az üzemeltetést. Az új vezető célja, hogy új lendületet adjon a helynek, miközben megőrzi a régi, otthonos hangulatot és közösségi szellemiséget.

A Bringa Bisztró története a Szent István téren

Újabb Szent István téri vendéglátóhely húzza le a rolót” – 2024. március

  • A Bringa Bisztró eladó vagy kiadó, kiírás szerint „jelenleg magyaros bisztróételek vannak, de pizzázónak, hamburgerezőnek és cukrászdának is kiválóan megfelel” .
  • A tulajdonos, Tóth Mihály, aki a szegedi vendéglátás egyik „nagy öregje”, elmondta: “idősebb lett és elfáradt”. Ebédidőben rendszeresen kígyózó sor állt az utcán, jelezve népszerűségét.

Végleg bezár a Bringa Bisztró, kedden már nem nyitnak ki” – 2025. június 6.

  • A bisztró végleg bezárt Szegeden. A vezető, Tóth Mihály, “elfáradt, pihenni szeretne, munkaerőt is nehéz találni”, ezért döntöttek a lezárás mellett. A hosszú hétvége után, kedden már nem nyitottak ki.
  • Vége: a Bringa Bisztró már csak emlék marad” – 2025. július 15.
    A bisztró három évtized működés után végleg lehúzta a rolót. A tulajdonos egy szívhez szóló levélben búcsúzott a vendégektől: „Elérkezett egy különös, mégis szép pillanat az életünkben… közel 30 év után végleg búcsút veszünk…”
  • Hangsúlyozta: „Itt telt az életünk legszebb része… Elfáradtunk. Testben, lélekben – eljött az idő, hogy megálljunk.” De hozzá tette: „Nem búcsúzunk örökre – csak most egy időre elengedjük ezt a fejezetet. És ki tudja, mit hoz még az élet…”

 

