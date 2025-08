Nem gondolnád, de ezért is megbüntethetnek biciklizés közben – ezekre figyelj, ha bringára pattansz!

Magam is sokat perlekedek, olykor hallhatóan is, a kerékpárosokkal. Nehéz megszokni, hogy Szegeden sok helyütt – akadnak olyan városrészek, ahol ez a jellemző – festékkel, a járdát megfelezve alakítottak ki bicikliutat és már ott is széjjel kell nézni, ha nem akarom elüttetni magam. Mintha az úttesten sétálnék. A zebrák is neuralgikus pontok, nem szállnak le a kétkerekűről, áthajtanak rajta, szlalomozva a gyalogosok között, ami nagyon balesetveszélyes. A következőkben azt vesszük sorra, mire vigyázzanak feltétlenül a bringások közlekedés közben.

A bringások közlekedése másokra is hatással lehet. Fotó: Karnok Csaba

Alkohol és állatok

A KRESZ nem tiltja a kerékpárosoknak az alkoholfogyasztást – jellemző: a kocsmák forgalmát abból is megítélhetjük, mennyi bicikli parkol előttük –, de „a jármű biztonságos vezetésére képes állapotban” kell maradni, vagyis vigyázni kell arra, hogy ne romoljon az ítélőképesség, a reakcióidő és az egyensúlyérzék. Azt se feledjék, hogy a rendőrök a bringásokat is szondáztathatják és szondázzák is. Előfordul, hogy a dülöngélő, bizonytalanul járó, már ittas ember kétkerekűjén magabiztosan ül és egyenesen hajt, halad. Az is gyakori, hogy biciklivel sétáltatnak, futtatnak kutyát, ami balesetveszélyes, és nemcsak ránk és az ebre nézve, de a többi közlekedőre is. A KRESZ tiltja is, akárcsak tekerés közben a mobil kézben tartását.

Járda, világítás, sisak és egymás mellett

A járdán általában tilos kerékpározni, lakott területen csakis ott lehet, ahol az úttest a biciklisek közlekedésére valamilyen okból alkalmatlan, abban az esetben sem lehet zavarni a gyalogosforgalmat és legfeljebb óránként 10 kilométeres sebességgel mehetnek a bringások. Visszatérve Szegedhez, ezért is furcsa és nehéz megszokni, hogy a vármegyeszékhely bicikliútjainak egy részét a járdák felezésével „építették”.

Fotó: Karnok Csaba

Azt nem kell külön magyarázni, hogy világítás és bukósisak nélkül ne induljunk el kerekezni, ráadásul mindkettő kötelező. Igaz, utóbbi csak akkor, ha lakott területen kívül óránként 40 kilométer feletti tempót diktál a kerékpáros, de más esetben – főleg gyerekek esetében – is ajánlott a használata, esésnél megvédheti a fejünket. A KRESZ szerint csak a kerékpárúton, illetve a gyalog- és kerékpárúton kerékpározhatunk egymás mellett, ott is csak úgy, ha ezzel a többi közlekedőt nem zavarjuk és az előzésben sem gátoljuk. Az úttesten viszont tilos!