Ritka madár választotta otthonául a nemzeti park irodáját

A búbos banka nem félős, jól megfigyelhető és a költésben sem zavarja az ember közelsége. Elhagyatott, de akár lakott tanyák épületeinek üregeiben, hasadékokban, korhadt fák odvaiban is megtalálják a számukra alkalmas feltételeket a tojásrakáshoz. Szeretik a kis parcellás művelésű, változatos mezőgazdasági területeket, ahol gyümölcsösök, gyepek is vannak, illetve ahol állattartás zajlik, mert előszeretettel fogyasztják a trágyához kötődő nagytestű rovarokat, férgeket. Éppen ezért a Maros-ártéren is nagyon jó feltételeket találnak maguknak. Valószínűleg ennek is köszönhető, hogy a Körös-Maros Nemzeti Park igazgatóságának bökényi területi irodájánál, ami az ártéri élőhely peremén helyezkedik el, immár harmadik éve költenek sikeresen búbos bankák.

Búbos banka pár. Fotó: Török János

Komoly harc folyt a költőhelyért

Mint az igazgatóság honlapján olvasható, az egyik itteni melléképület tetőszerkezetének ereszhez közeli részén van egy kis hasadék, amelybe éppen befér egy búbos banka. Ezt előszeretettel használják a fiókák felnevelésére.

Idén két pár is szemet vetett erre a költőhelyre, de a heves harcok után végül csak egy költött itt. Őket többször megfigyelték az itt dolgozók az iroda fáin, vagy éppen a kerítésen: a hím rovartáplálékkal kedveskedett párjának, miközben tollbóbitáját szoros egymásutánban fel-le eresztette. A párzás, tojásrakás és költés után hamarosan a fiókák hangját is lehetett hallani a tető üregéből, a szülők pedig serényen hordták nekik a táplálékot.

Később a fiókák ki-kinéztek a tető hasadékából, majd egymás után néhány napos különbséggel mind a négy elhagyta az odút. Kirepültek, de még napokig lehetett látni őket az iroda udvarán, amint kérték a táplálékot szüleiktől – aztán távolabbi területekre mentek, hogy szüleiktől megtanulják az önálló vadászatot.

Különleges megjelenésű madár a búbos banka

A búbos banka egyébként az egyik legkarakteresebb megjelenésű, más fajjal össze nem téveszthető, védett madarunk. Jellegzetes fekete-fehéres, tarka szárnyával, narancsos-vörös testével és testméretéhez képest igen tekintélyes, felmereszthető tollbóbitájával nagyon különleges megjelenésű madár.