Hat különböző bűncselekmény egy csongrádi férfi neve mellett

A Szentesi Járási Ügyészség indítványozta annak a fiatal férfinak a letartóztatását, aki egy hónap alatt hat bűncselekményt követett el Csongrádon.

Szinte mindenféle bűncselekmény van a számláján. Illusztráció: Shutterstock

Számtalan bűncselekmény a neve mellett

A gyanú szerint a férfi a 2025-ös nyár folyamán megrongált egy társasházi kapucsengőt, megpróbált ellopni egy kerékpárt, felgyújtotta egy lakás ajtaját, betört egy másik otthon ablakán, valamint kábítószert is fogyasztott.

Az ügyészség a bűnismétlés veszélyére hivatkozva kezdeményezte a büntetett előéletű férfi letartóztatását, amit a Szegedi Járásbíróság nyomozási bírája az indítvánnyal összhangban egy hónapra el is rendelt.