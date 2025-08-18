1 órája
Hat különböző bűncselekmény egy csongrádi férfi neve mellett
Számtalan különböző bűncselekményt követett el egy csongrádi férfi. Lopás, betörés és rongálást is elkövetett.
A Szentesi Járási Ügyészség indítványozta annak a fiatal férfinak a letartóztatását, aki egy hónap alatt hat bűncselekményt követett el Csongrádon.
Számtalan bűncselekmény a neve mellett
A gyanú szerint a férfi a 2025-ös nyár folyamán megrongált egy társasházi kapucsengőt, megpróbált ellopni egy kerékpárt, felgyújtotta egy lakás ajtaját, betört egy másik otthon ablakán, valamint kábítószert is fogyasztott.
Az ügyészség a bűnismétlés veszélyére hivatkozva kezdeményezte a büntetett előéletű férfi letartóztatását, amit a Szegedi Járásbíróság nyomozási bírája az indítvánnyal összhangban egy hónapra el is rendelt.
Defekt miatt lángra kapott és megsemmisült a kamion teljes rakománya – galériával
A Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. és a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 2025. augusztus 20-ai, ünnepi nyitvatartása