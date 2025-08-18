augusztus 18., hétfő

Ilona névnap

19°
+34
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sorozat

1 órája

Hat különböző bűncselekmény egy csongrádi férfi neve mellett

Címkék#Szentesi Járási Ügyészség#gyanú#bűncselekmény#ajtó#kerékpár

Számtalan különböző bűncselekményt követett el egy csongrádi férfi. Lopás, betörés és rongálást is elkövetett.

Delmagyar.hu

A Szentesi Járási Ügyészség indítványozta annak a fiatal férfinak a letartóztatását, aki egy hónap alatt hat bűncselekményt követett el Csongrádon.

bűncselekmény: hat különböző esetet követett el.
Szinte mindenféle bűncselekmény van a számláján. Illusztráció: Shutterstock

Számtalan bűncselekmény a neve mellett

A gyanú szerint a férfi a 2025-ös nyár folyamán megrongált egy társasházi kapucsengőt, megpróbált ellopni egy kerékpárt, felgyújtotta egy lakás ajtaját, betört egy másik otthon ablakán, valamint kábítószert is fogyasztott.

Az ügyészség a bűnismétlés veszélyére hivatkozva kezdeményezte a büntetett előéletű férfi letartóztatását, amit a Szegedi Járásbíróság nyomozási bírája az indítvánnyal összhangban egy hónapra el is rendelt.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu