augusztus 19., kedd

Huba névnap

25°
+29
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bűntett

2 órája

Gyerekeknek árult illegális szereket: most a bíróság dönt a sorsáról

Címkék#Szegedi Járási Ügyészség#vád#bűncselekmény

Kiskorúaknak árult designer drogokat és pszichoaktív szereket a megye egyik településén egy helyi bűnöző.

Delmagyar.hu

A Szegedi Járási Ügyészség vádat emelt azzal a bűnözővel szemben, aki kiskorú személyeknek árult designer drogot egy megyei kis településen. A vádirat szerint az elkövető 2023. évtől kezdődően két éven keresztül kereskedett új pszichoaktív anyagnak minősülő szerekkel. A vádlott egy adagért 1000 és 5000 forint közötti összegeket kért vásárlóitól, akik között többen még kiskorúak voltak.

Lebukott a bűnöző.
Lebukott a kiskorúakat veszélyeztető bűnöző. Fotó: Shutterstock

Veszélyes anyagokkal kereskedett a bűnöző

A bűnügyi felügyelet hatálya alatt álló terhelttel szemben a járási ügyészség új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntette és más bűncselekmény miatt emelt vádat. Vádiratában a vádlotti beismerés és tárgyalásról történő lemondás esetére 2 év 7 hónap tartamú szabadságvesztés büntetés kiszabását indítványozza. A vádlott bűnösségének kérdésében a Szegedi Járásbíróság fog dönteni.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu