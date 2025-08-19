Gyerekeknek árult illegális szereket: most a bíróság dönt a sorsáról

A Szegedi Járási Ügyészség vádat emelt azzal a bűnözővel szemben, aki kiskorú személyeknek árult designer drogot egy megyei kis településen. A vádirat szerint az elkövető 2023. évtől kezdődően két éven keresztül kereskedett új pszichoaktív anyagnak minősülő szerekkel. A vádlott egy adagért 1000 és 5000 forint közötti összegeket kért vásárlóitól, akik között többen még kiskorúak voltak.

Lebukott a kiskorúakat veszélyeztető bűnöző. Fotó: Shutterstock

Veszélyes anyagokkal kereskedett a bűnöző

A bűnügyi felügyelet hatálya alatt álló terhelttel szemben a járási ügyészség új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntette és más bűncselekmény miatt emelt vádat. Vádiratában a vádlotti beismerés és tárgyalásról történő lemondás esetére 2 év 7 hónap tartamú szabadságvesztés büntetés kiszabását indítványozza. A vádlott bűnösségének kérdésében a Szegedi Járásbíróság fog dönteni.