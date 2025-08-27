Elképesztő újdonsággal rukkolt elő a BYD: nincs még egy ilyen a piacon – videóval

Hivatalosan is megdöntötte a villanyautók sebességrekordját BYD luxusmárkája, a Yangwang, melynek U9 Track Edition modellje augusztus 8-án 472,41 km/h-val száguldott a németországi Papenburg ATP tesztpályán, Marc Basseng német autóversenyzővel a volán mögött – írja a VG.hu.

A BYD U9-es modellje. Fotó: VG.hu

Brutális tempót diktál a BYD autója

Honlapunkon már megjelent cikkben beszámoltunk arról az esetéről, amikor az U9-et magyar rendszámmal látták körözöni a Nürburgringen. Akkor nem lehetett tudni, hogy a mostani 3000 lóerős Track Edition vagy a kisebb társa a 1300 lóerős alapmodell körözött a pályán. Most viszont a BYD megmutatta ki a főnök, ha sebességről van szó.

Yangwang U9 Track Edition elképesztő teljesítményét négy, egyenént 555 kW teljesítményű motornak köszönheti. Ilyen sebességnél különösen fontos a stabilitás, amit a DiSus-X aktív felfüggesztés és a négy kerék nyomatékát külön-külön szabályozó rendszer garantál, amely századmásodpercek alatt alkalmazkodik a vezetési helyzetekhez.

Úgy hittem, tavaly elértem a maximumot, felértem a csúcsra. Nem gondoltam volna, hogy ilyen hamar megdöntöm a saját rekordomat. De itt vagyunk, ugyanazon a pályán, új technológiával, amely képes volt erre a teljesítményre.

–nyilatkozta Marc Basseng a siker után.