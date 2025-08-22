augusztus 22., péntek

1300 lóerős

2 órája

Magyar rendszámmal látták a BYD szupersportautóját, ami százhúsznál önvezetéssel ugratja át a kátyúkat az úton

Címkék#BYD#szupersportautó#U9 Track Edition

Az Európiai piacon elérhetetlen BYD körözött nemrég magyar rendszámmal a Nürburgringen.

Vass Viktor

A BYD tulajdonában álló Yangwang régóta teszteli az U9-es szupersportautót, amely nem először jár a Nürburgringen. Most azonban egy magyar rendszámos példány tűnt fel az aszfalton – írja a Vezess.hu.

BYD
Magyar rendszámmal körözött a BYD sportautója a Nürburgringen. Fotó: Vezess.hu

Nem semmi felszereltséggel rendelkezik a BYD autója

Az U9 alapváltozata 1300 lóerős, négy villanymotorral szerelték fel. Állítólag már tesztelés alatt van a Track Edition is, amely több mint 3000 lóerős. Az autóról készült képek alapján nem egyértelmű, hogy melyik változat körözött a Nürburgringen. Nem lenne meglepő, ha az erősebb verziót próbálták volna, hiszen a BYD európai fejlesztési központja Budapesten lesz – ez magyarázhatja a hazai rendszámot is a különleges járművön.

Hosszú út áll még az autó előtt

Az U9 Track Edition még messze van a sorozatgyártástól, a cég jelenleg az engedélyezési fázisnál tart. Az sem biztos, hogy valaha forgalomba kerülhet az európai piacon. A mostani, 1300 lóerős változat 2,63 másodperc alatt gyorsul 0-ról 100 km/órára, végsebessége 309 km/óra, de tesztpályán már 391,9 km/órát is mértek vele.

Sebessége mellett más meglepő mutatványokra is képes: táncol, három keréken gurul vagy akár ugrik is. Az alábbi videón például az látszik, hogy 120 km/órás tempónál egy 2,5 méter átmérőjű kátyúhoz érkezik, majd egyszerűen átugorja azt – mindezt teljesen önállóan, sofőr nélkül.

 

 

