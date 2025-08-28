29 perce
Lenyűgöző teljesítmény, de nem Szeged utcáira való: szegedi kereskedő tálalt ki a BYD legújabb modelljéről
Megalkották az egyik leggyorsabb elektromos autót. Egy szegedi kereskedő elárulta, vajon felbukkanhat-e Szegeden a több ezer lóerős BYD, és hogy egyáltalán szelheti-e a város utcáit. Cikkünkből kiderül.
1300 lóerővel, mindössze 2,63 másodperc alatt gyorsul 0-ról 100 kilométer/órára. A kínai BYD márkához tartozó Yangwang U9-es szupersportautó nemrég magyar rendszámmal száguldozott a híres Nürburgringen, ami ritka látványosságnak számított, hiszen az autó még nem elérhető az európai piacon. A különleges kocsiról egy szegedi autókereskedő is elmondta véleményét.
A BYD legújabb sportautója vajon Szeged utcáin is megfog jelenni?
Az U9 alapváltozata 1300 lóerős, négy villanymotorral szerelték fel. Állítólag már tesztelés alatt van a Track Edition is, amely több mint 3000 lóerős. Paragi Róbert szegedi autókereskedő szerint az 1300 lóerős, négy villanymotorral rendelkező alapváltozat rendkívül lenyűgöző, de ezt még fokozhatja az érkező Track Edition is, ami akár 3000 lóerővel is száguldhat.
– Ez inkább egy rekordkísérlet, egy különleges fejlesztés, semmint a tömeges gyártás előfutára. Valószínűleg nem Szegeden fogjuk látni a szuperkocsit, a városi használatra sem ideális - nyilatkozta lapunknak. Paragó Róbert kiemelte, hogy bár a teljesítmény egyelőre egyedi az elektromos autó piacon, de az autó várható magas eladási ára és korlátozott gyártási mennyisége miatt nem várható a tömeges elterjedése. Egy ritkaság, egy technológiai-és sebességrekordot megugró villanyautó, de nem egy mindennapi használatra szánt városi autó – összegezte.
Az U9 Track Edition még messze van a sorozatgyártástól, a cég jelenleg az engedélyezési fázisnál tart. Az sem biztos, hogy valaha forgalomba kerülhet az európai piacon. A mostani, 1300 lóerős változat 2,63 másodperc alatt gyorsul 0-ról 100 km/órára, végsebessége 309 km/óra, de tesztpályán már 391,9 km/órát is mértek vele. Sebessége mellett más meglepő mutatványokra is képes: táncol, három keréken gurul vagy akár ugrik is.
Az már ismert, hogy a BYD azt tervezi, hogy az akkumulátoros járművek mellett plug-in hibrid elektromos autókat is gyártani fog az Európába tervezett üzemeiben, köztük az épülő szegedi gyárban. A szegedi gyár éves kapacitása az első fázisban éves szinten 150 ezer darab lesz, a második fázisban további 150 ezer darabos kapacitás jöhet majd létre.
