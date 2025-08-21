augusztus 21., csütörtök

HajnaSámuel névnap

25°
+35
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hamarabb érkezik

1 órája

Segítség tanévkezdés előtt: már augusztus végén utalják a családi pótlékot

Címkék#magyar posta#Magyar Államkincstár#kormány

A tanévkezdés előtt érkezik a családi pótlék, a GYES és a GYET, hogy könnyebb legyen az iskolára készülés. A Magyar Posta már péntekről kézbesíti a családi pótlékot.

Maszlag Edina

A Magyar Államkincstár közölte, hogy a szeptemberben esedékes családi pótlékot, a GYES-t és a GYET-et idén is korábban, már augusztus végén megkapják a családok. A döntés célja, hogy az iskolakezdés előtti terhek könnyebbek legyenek. A Magyar Posta már csütörtöktől kézbesíti a támogatásokat, míg a bankszámlákra péntektől érkeznek meg az összegek.

School,Supplies,Shopping,Concept,With,A,Mini,Shopping,Cart,Filled
A tanévkezdés előtt érkezik a családi pótlék, hogy könnyebb legyen az iskolára készülés. Illusztráció: Shutterstock

Idén hamarabb érkezik a családi pótlék

Az előrehozott folyósítás mintegy 1 millió 45 ezer család számára nyújt segítséget a tanév indulása előtt. A kincstár hangsúlyozta, hogy a kormány évek óta ezzel a lépéssel próbálja támogatni a szülőket a szeptemberi kiadásokban, amelyek a tankönyvek és tanszerek beszerzésével jelentősen megnövekednek.

A közlemény emlékeztetett arra is, hogy júliusban elindult Európa legnagyobb családi adócsökkentési programja, amely közel 1 millió családot érint. 

Az adókedvezmény összege gyermekenként jelentősen emelkedett, és a három- valamint kétgyermekes anyák személyi jövedelemadó-mentessége további könnyítést ad a mindennapokban.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu