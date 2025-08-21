Segítség tanévkezdés előtt: már augusztus végén utalják a családi pótlékot

A Magyar Államkincstár közölte, hogy a szeptemberben esedékes családi pótlékot, a GYES-t és a GYET-et idén is korábban, már augusztus végén megkapják a családok. A döntés célja, hogy az iskolakezdés előtti terhek könnyebbek legyenek. A Magyar Posta már csütörtöktől kézbesíti a támogatásokat, míg a bankszámlákra péntektől érkeznek meg az összegek.

A tanévkezdés előtt érkezik a családi pótlék, hogy könnyebb legyen az iskolára készülés. Illusztráció: Shutterstock

Idén hamarabb érkezik a családi pótlék

Az előrehozott folyósítás mintegy 1 millió 45 ezer család számára nyújt segítséget a tanév indulása előtt. A kincstár hangsúlyozta, hogy a kormány évek óta ezzel a lépéssel próbálja támogatni a szülőket a szeptemberi kiadásokban, amelyek a tankönyvek és tanszerek beszerzésével jelentősen megnövekednek.

A közlemény emlékeztetett arra is, hogy júliusban elindult Európa legnagyobb családi adócsökkentési programja, amely közel 1 millió családot érint.

Az adókedvezmény összege gyermekenként jelentősen emelkedett, és a három- valamint kétgyermekes anyák személyi jövedelemadó-mentessége további könnyítést ad a mindennapokban.