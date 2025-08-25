augusztus 25., hétfő

Gyász

2 órája

Öt gyermek maradt árván a borzasztó családi tragédiák után

Címkék#gyerek#édesapa#tragédia

Felfoghatatlan családi tragédiák történtek az elmúlt hetekben, röviddel édesanyjuk halála után, most édesapjukat is elvesztették a gyerekek.

Munkatársunktól

A gyermekek édesanyja július 18-án hunyt el. A családi tragédia után az édesapa Szokodi Szabolcs és félárván maradt gyermekei javára példás összefogással gyűjtést kezdeményeztek sokan. A család gyermekei a 13 éves nagylány, Noémi, a 9 éves Szabolcs, az öt éves Dániel mellett a legkisebbek, a 3 éves iker fiúk, Soma és Bence. Róluk és erről a nagyon kegyetlen helyzetről kellett az apának gondoskodnia.

Családi tragédia történt.
Elképzelhetetlen családi tragédia híre rázta Békés vármegyét.  Fotó: Szokodi Szilvia/Facebook

Újabb családi tragédia

Szombaton újabb szívszorító eset történt a családban, váratlanul az édesapa is életét vesztette. 

Testvérem, Szabolcs súlyos agyvérzés következtében került kórházba, ahol nem tudtak rajta segíteni. Szombat délelőtt agyhalottnak nyilvánították, délután még volt lehetőségem elbúcsúzni tőle. Este pedig szerveit, amelyek működőképesek voltak, eltávolították, hogy mások életét megmenthessék.

– írja az édesapa testvére Facebook-oldalán.

Szülők nélkül maradtak a gyerekek

Szokodi Szilvia, az elhunyt apa testvére gyűjtést szervezett az árván maradt gyerekek jövője érdekében. Az összefogással kapcsolatos részeletek elérhetőek a BEOL oldalán. 

 

 

