Családi tragédia: két műtét egy hónapon belül, az anya igyekszik helytállni minden fronton

Egy szívszorító családi tragédiáról számolt be a Bors: a két és fél éves Lili szeptemberben újabb életmentő műtét előtt áll, miközben az édesapja is kórházi beavatkozásra szorul. Az édesanya, Turcsik Norbertné Piroska egyszerre próbál helytállni beteg kislánya és tolószékbe kényszerült férje mellett.

Szívszorító családi tragédia: az édesanya egyszerre készül beteg kislánya és tolószékes férje műtétjére. Fotó: Bors

Lili első műtétje súlyos következményekkel járt

A most két és fél éves kislány 2024 őszén esett át első műtétjén, miután cisztát találtak a tüdejében. Bár a beavatkozás szükséges volt, szövődmények léptek fel: Lili agya hosszú ideig maradt oxigénhiányos állapotban. Ennek következményeként súlyos agykárosodást, idegrendszeri problémákat és epilepsziás rohamokat szenvedett el.

Azóta nem tud beszélni, mozgása instabil, mindent sírással jelez. Bár orvosai azt mondták, sosem fog lábra állni, Lili rácáfolt: képes felállni, ám önállóan járni nem tud.

Új diagnózis: rosszindulatú ciszta és autizmus

Az édesanya beszámolója szerint Lilit autizmussal is diagnosztizálták, ráadásul a ciszta rosszindulatúnak bizonyult, és a tüdejének más részeire is átterjedt. Emiatt szeptemberben ismét műtét vár rá, amelyet kemoterápia követ.

Piroska elárulta, hogy kislánya különleges étrendet igényel, mivel glutén- és laktózérzékeny, ráadásul csak néhány ételt hajlandó elfogadni. Ez tovább nehezíti a felkészülést a kemoterápiára.

Családi tragédia: az édesapa kerekesszékbe került

A család helyzetét súlyosbítja, hogy az apa, aki nehéz fizikai munkát végzett, több csigolya-sérülést szenvedett. Jelenleg tolószékhez kötött, műtétre vár, amely reményei szerint visszaadja majd a járóképességét.

Arra ébredtem, hogy a férjem keltegetett. Azt mondta, nem érzi a lábait. Több elcsúszott és egy törött csigolyája van

– mesélte az édesanya.

Egy hónapon belül két műtét

Szeptemberben egyszerre kerül sor Lili és az édesapa műtétjére. Piroska kétségbeesetten próbál helytállni: beteg kislánya és tolószékes férje mellett a család többi gyermekéről a nagyszülők gondoskodnak.

Nem lesz egyszerű időszak. Az első mindig a gyerekem, de nem tudom, hova szaladjak

– fogalmazott az édesanya, aki Budapestre utazik minden kezelésre, mert Szegeden nem elérhetőek Lili számára a szükséges gyógymódok.