3 órája
Így csaltak el ötvennyolc millió forintot ettől a nőtől – könnyen mi is áldozattá válhatunk
A csalók banki alkalmazottnak adták ki magukat, így tudtak egy elképesztő ötvennyolc millió forintot elcsalni ettől a hódmezővásárhelyi nőtől.
Egy hódmezővásárhelyi nő tett feljelentést május 19-én ismeretlen tettesek ellen. Az egyik csaló banki alkalmazottként hívta fel, és közölte vele, hogy támadás érte a bankszámláját – írja a Police.hu.
Így dolgoznak a csalók
A telefonhívás után a 69 éves nő belépett a netbankjába, majd átutalt a „biztonságos” bankszámlákra közel 20 millió forintot. Mindegyik számla, amelyikre pénzutalás történt más névre szólt. Ezt követően egy másik csaló rávette, hogy vegye ki az összes pénzét a számlájáról, hiszen megtakarítása is veszélyben van. Ennek következtében a gyanútlan áldozat eleget tett a kérésnek, és a levett több mint 38 millió forintot a biztonságba helyezése reményében átadta az ismeretlen férfinak, a pénz visszaadására azonban hiába várt.
Az ügyben való nyomozás már elindult a Csongrád-Csanád vármegyei nyomozók az adatgyűjtés során több embert is azonosítottak. Július 30-án rajtaütöttek az elkövetők egyikén, a 24 éves férfit különösen nagy kárt okozó csalás bűntettének gyanúja miatt hallgatták ki, és kezdeményezték letartóztatását.
A rendőrség felhívja figyelmünket, hogy az áldozattá válás elkerülése érdekében fogadjuk meg ezeket a tanácsokat:
- Minden esetben kérjenek egy kis időt, és azonnal ellenőrizzék a hívás valóságtartalmát! Ez a gondolkodási idő segíthet abban is, hogy a bankok nevében telefonáló, elektronikus üzenetet küldő csalóknak se higgyék el, hogy a pénzük veszélyben van.
- Ilyen esetben szakítsák meg a beszélgetést, ellenőrizzék az üzenet vagy e-mail tartalmát, személyesen érdeklődjenek bankjuknál.
- Bűncselekmény gyanúja esetén azonnal jelentsék be a rendőrségnek!
Érdemes lehet szombatig várni a tankolással, itt vannak az új üzemanyagárak