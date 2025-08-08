Így csaltak el ötvennyolc millió forintot ettől a nőtől – könnyen mi is áldozattá válhatunk

Egy hódmezővásárhelyi nő tett feljelentést május 19-én ismeretlen tettesek ellen. Az egyik csaló banki alkalmazottként hívta fel, és közölte vele, hogy támadás érte a bankszámláját – írja a Police.hu.

Hatalmas mennyiségű pénzt csaltak el ettől a nőtől a csalók. Fotó: Shutterstock

Így dolgoznak a csalók

A telefonhívás után a 69 éves nő belépett a netbankjába, majd átutalt a „biztonságos” bankszámlákra közel 20 millió forintot. Mindegyik számla, amelyikre pénzutalás történt más névre szólt. Ezt követően egy másik csaló rávette, hogy vegye ki az összes pénzét a számlájáról, hiszen megtakarítása is veszélyben van. Ennek következtében a gyanútlan áldozat eleget tett a kérésnek, és a levett több mint 38 millió forintot a biztonságba helyezése reményében átadta az ismeretlen férfinak, a pénz visszaadására azonban hiába várt.

Az ügyben való nyomozás már elindult a Csongrád-Csanád vármegyei nyomozók az adatgyűjtés során több embert is azonosítottak. Július 30-án rajtaütöttek az elkövetők egyikén, a 24 éves férfit különösen nagy kárt okozó csalás bűntettének gyanúja miatt hallgatták ki, és kezdeményezték letartóztatását.

A rendőrség felhívja figyelmünket, hogy az áldozattá válás elkerülése érdekében fogadjuk meg ezeket a tanácsokat: