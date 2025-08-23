augusztus 23., szombat

Újabb trükkel próbálják átverni az embereket a csalók az interneten

Egyre több internetes hirdetésről derül ki, hogy nem az, aminek látszik. A csalók gyakran ismert cégek vagy szervezetek nevével élnek vissza, így próbálják megtéveszteni az embereket.

Maszlag Edina

Egyre több átverés bukkan fel az interneten, a csalók pedig gyakran ismert cégek vagy szervezetek nevében próbálnak pénzt vagy adatokat kicsalni. 

Újra támadnak a csalók.
A Magyar Vöröskereszt figyelmeztet, csalók élnek vissza a szervezet nevével és jelvényével az interneten. Fotó: Shutterstock

Cégek és szervezetek nevével próbálkoznak a csalók

Nemrég például az IKEA nevében indítottak hamis nyereményjátékot, amivel sok netezőt próbáltak rászedni. De nemcsak a közösségi médiában jelennek meg a csalók. Az utóbbi időben a Szegedi Vízmű nevével is visszaéltek az adathalászok, akik hamis tartalmú SMS-ekben egy linkre kattintva fizetésre szólítják fel a címzetteket, nemritkán vízkorlátozással fenyegetve őket. Most pedig a Magyar Vöröskereszt nevével és jelvényével élnek vissza.

Újabb visszaélés

Ismeretlenek a Magyar Vöröskereszt nevét és jelvényét felhasználva hirdetnek cukorbetegeknek szánt termékeket az interneten – közölte a szervezet az MTI-vel. Kiemelték azt is, hogy a Vöröskereszt nem árul gyógyszereket, nem foglalkozik gyógyszersegélyezéssel sem.

 Az utóbbi időben több panasz is érkezett, hogy a Vöröskereszt emblémájával visszaélve futnak hamis hirdetések a közösségi médiában. 

A Magyar Vöröskereszt hamis hirdetésekre figyelmeztet

A szervezet arra kéri az embereket, hogy legyenek óvatosak és mindig nézzék meg, ki teszi közzé a posztot. Ha nem hivatalos oldalról származik, furcsa a link vagy nem stimmel az embléma akkor nagy eséllyel átverésről van szó. A Magyar Vöröskereszt hangsúlyozta, hogy a híreiket és közleményeiket csak hivatalos felületeiken teszik közzé. 

Mit tegyünk, hogy ne váljunk csalók áldozatává?

Ne vegyük fel a telefont, ha ismeretlen külföldi számról hívnak, és mindig ellenőrizzük interneten, felmerült-e már csalás gyanúja a számmal kapcsolatban. Gyanakodjunk, ha kéretlen e-mailek, túl szép ígéretek, sürgető vagy kizárólagos ajánlatok érkeznek, illetve titoktartásra kérnek.

 

 

