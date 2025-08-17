3 órája
Makó tere, ahol négy történelmi korszak egyszerre van jelen
A makói Csanád vezér tér alighanem legjellegzetesebb épülete a József Attila Gimnázium. Ez eredeti küllemét, stílusjegyeit bővítése ellenére sem változtatta meg, az előtte lévő terület viszont teljesen átalakult nagyjából egy évszázad múltán. Halász Tamás, a Makó Anno könyvsorozat szerkesztőjének jóvoltából most azt mutatjuk meg egy képen, milyen volt egykor a Csanád vezér tér gimnázium előtti része és milyen most.
A makói Csanád vezér tér az államalapítás-kori első vármegyei ispánról kapta a nevét. A Széchenyi teret köti össze a Kossuth utcával. Két szélén egy-egy kétsávos, egyirányú út van, közöttük pedig egy park található. Ennek egy részén eredetileg, mint a kétosztatú illusztráció alsó felén látható, lúdpiac volt. Érdekes megfigyelni a szegélyező macskaköves utat. Ma már természetesen aszfaltozottak a Maros-parti város útjai, de még bő fél évszázada is hasonlóak voltak a belvárosban.
Csanád vezér és Szent István találkozása
A József Attila Gimnázium épületét, amely a kép felső részén látható, 1895-ben, azaz 130 esztendeje avatták föl. Az oktatási intézmény eredetileg egyébként ugyancsak Csanád vezér nevét viselte, majd az ’50-es években Szántó Kovács János agrárszocialista vezetőét. Mai nevét azért kapta, mert itt járt gimnáziumba a költő. 1905-ben az akkor még elkerített parkban állították föl Kallós Ede Kossuth-szobrát. Ez aztán átkerült a városháza elé, a gimnázium előtt pedig ma József Attila bronz alakja – Tar István szobrászművész alkotása – látható. Az egykori lúdpiac helyén pedig az államalapító Szent Istváné, Györfi Lajos és Kiss Jenő Ferenc jóvoltából.
