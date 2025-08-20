augusztus 20., szerda

István névnap

29°
+32
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szegedi hírek

3 órája

Hiába magyar, alig viszik: utánajártunk, mennyibe kerül most a legújabb szezonális gyümölcs a Mars téri piacon

Címkék#csemegeszőlő#Szeged#Mars téri piac

Lassan búcsút inthetünk a dinnyének, és átadja helyét egy újabb gyümölcsnek. A csemegeszőlő a Mars téri piacon azonban még most is ritka és drága portéka, ráadásul sokszor külföldről érkezik. A hazai termelők szerint hiába édesebb, illatosabb és lédúsabb a magyar csemegeszőlő, egyre nehezebb eladni.

Berecz Blanka

A dinnyét lassan felváltja a fürtös csemegeszőlő. A szezon derekán járunk, de alig van szőlő a Mars téri piac kínálatában. Ha van, az is olasz vagy görög és mellesleg aranyáron kínálják. Hiába a hazai szőlő illata, lédússága, cukorfoka, a kereskedők és a termelők egyre inkább küszködnek az értékesítéssel. A vevők egy része az import fajtákat választja, pedig az árak már szinte utolérték egymást. Ugyanannyiba kerül a magyar, mint a külföldi, pedig a különbség lényeges. Megnéztük, mennyibe kerül a csemegeszőlő a Mars téri piacon. 

magyar fürtös csemegeszőlő ártáblával a Mars téri piacon
Ennyibe kerül a magyar szőlő a Mars téri piacon. Fotó: Török János

Ennyibe kerül a magyar és import csemegeszőlő a Mars téri piacon

– Ez a csemegeszőlő a kertünkben termett, de ma reggel még egy doboznyit sem tudtam eladni – mutat a jól megtermett szőlőfürtökre Szilágyi Imréné. Nem adott még el belőle, hiába az édes, forráskúti szőlő, a kereslet elmaradt. Pedig a saját termesztésű Néró szőlő bőtermő volt az idén. Az árusok azt mondják, hogy annak egy részéből már bort készítettek, de a maradékot egyszerűen nem tudják eladni. 

A fagy és a szőlőbetegség, az úgynevezett aranyszínű sárgaság, ugyan elkerülte a tőke nagy részét, de a szárazság a fő problémaokozó. Az aszály miatt jóval kevesebb lett a szőlőtermés idén. Hálóval védjük, amennyire lehet, de a nap és a vízhiány kárt tesz

 – mondta Szilágyi Imréné. 

Csökken a magyar szőlő népszerűsége

A magyar szőlő iránti kereslet láthatóan csökkent. Egyik árus azt nyilatkozta lapunknak, hogy a vásárlók jót akarnak enni és kapni a pénzükért cserébe. Az import szőlő kilogrammonként ára jelenleg 1200-1300 forint körül mozog, de ugyanennyiért megkaphatjuk a hazait is. Akad belőle 800-1000 forint közötti áron is, ám ez azt összeget soknak találják, főleg, ha az import ugyanennyiért jóval nagyobb szemű és finomabb. 

Volt olyan év, amikor több ládányi egri szőlő ment a kukába, mert senki sem vette

 – nyilatkozta egy piaci árus. 

Vannak, akik mégis kitartanak és megbecsülik a magyar termést. Egy standnál például rögtön elvitték a "pannónia kincse" nevű fajtát. Azt is megtudtuk, hogy a vevők közül lényegesen kevesebben, de a hazai fürtöket keresik, mert ők tudják, hogy a hazai szőlő zamata semmivel sem összehasonlítható. 

A szőlő nemcsak finom őszi csemege, de valóságos szupersztár az egészségmegőrzésben. Jót tesz a máj- és epeműködésnek, segíti a vesék és a hólyag működését, valamint tisztítja a tüdőt és légutakat. Diétához is ideális: magas vitamin- és ásványianyag-tartalma mellett felpörgeti az anyagcserét és méregteleníti a szervezetet. Bár a cukortartalma miatt mértékkel ajánlott, tisztítókúrákban szinte nélkülözhetetlen. Nemcsak a gyümölcs, a szőlőmag is aranyat ér, tele van egészségvédő zsírsavakkal, támogatja az agyműködést, erősíti az immunrendszert, és csökkenti a koleszterinszintet. Sportoláshoz is kiváló: gyors energiát ad, és megelőzi a teljesítménycsökkenést. Emellett a polifenol tartalma védi a fogakat a szuvasodástól, a flavonoidjai pedig lassítják az öregedést.

 

Szegedi hírek

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu