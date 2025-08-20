Hiába magyar, alig viszik: utánajártunk, mennyibe kerül most a legújabb szezonális gyümölcs a Mars téri piacon

A dinnyét lassan felváltja a fürtös csemegeszőlő. A szezon derekán járunk, de alig van szőlő a Mars téri piac kínálatában. Ha van, az is olasz vagy görög és mellesleg aranyáron kínálják. Hiába a hazai szőlő illata, lédússága, cukorfoka, a kereskedők és a termelők egyre inkább küszködnek az értékesítéssel. A vevők egy része az import fajtákat választja, pedig az árak már szinte utolérték egymást. Ugyanannyiba kerül a magyar, mint a külföldi, pedig a különbség lényeges. Megnéztük, mennyibe kerül a csemegeszőlő a Mars téri piacon.

Ennyibe kerül a magyar szőlő a Mars téri piacon. Fotó: Török János

Ennyibe kerül a magyar és import csemegeszőlő a Mars téri piacon

– Ez a csemegeszőlő a kertünkben termett, de ma reggel még egy doboznyit sem tudtam eladni – mutat a jól megtermett szőlőfürtökre Szilágyi Imréné. Nem adott még el belőle, hiába az édes, forráskúti szőlő, a kereslet elmaradt. Pedig a saját termesztésű Néró szőlő bőtermő volt az idén. Az árusok azt mondják, hogy annak egy részéből már bort készítettek, de a maradékot egyszerűen nem tudják eladni.

A fagy és a szőlőbetegség, az úgynevezett aranyszínű sárgaság, ugyan elkerülte a tőke nagy részét, de a szárazság a fő problémaokozó. Az aszály miatt jóval kevesebb lett a szőlőtermés idén. Hálóval védjük, amennyire lehet, de a nap és a vízhiány kárt tesz

– mondta Szilágyi Imréné.

Csökken a magyar szőlő népszerűsége

A magyar szőlő iránti kereslet láthatóan csökkent. Egyik árus azt nyilatkozta lapunknak, hogy a vásárlók jót akarnak enni és kapni a pénzükért cserébe. Az import szőlő kilogrammonként ára jelenleg 1200-1300 forint körül mozog, de ugyanennyiért megkaphatjuk a hazait is. Akad belőle 800-1000 forint közötti áron is, ám ez azt összeget soknak találják, főleg, ha az import ugyanennyiért jóval nagyobb szemű és finomabb.

Volt olyan év, amikor több ládányi egri szőlő ment a kukába, mert senki sem vette

– nyilatkozta egy piaci árus.

Vannak, akik mégis kitartanak és megbecsülik a magyar termést. Egy standnál például rögtön elvitték a "pannónia kincse" nevű fajtát. Azt is megtudtuk, hogy a vevők közül lényegesen kevesebben, de a hazai fürtöket keresik, mert ők tudják, hogy a hazai szőlő zamata semmivel sem összehasonlítható.