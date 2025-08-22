augusztus 22., péntek

MenyhértMirjam névnap

22°
+36
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
delmagyar.hu podcast

2 órája

Elárasztják az otthonokat a csótányok, így szabadulhat meg a gusztustalan rovaroktól

Címkék#Délmagyar Podcast#konyhai csótány#Sipos József#rovar#otthon

Jól bírják az éhezést, sokáig élnek, szaporodnak, még egy atomvillanást is kibírnának. Hogy melyik ez az állat? A csótány. Bárhol előfordulhatnak, a legtisztább otthonokban is. Hogy hogyan lehet a csótány ellen védekezni? Sipos gazda elárulta.

Kovács Erika

Mindenki irtózik még a gondolattól is, hogy csótány költözzön az otthonába. Pedig előfordul, és nemcsak ott, ahol kosz van és rumli, a legtisztább lakások tulajdonosai is találkozhatnak velük, különösen a tömbházakban.

Csótányt talált zseblámpával egy férfi a kanapé alatt.
A csótány közegészségügyi szempontból is veszélyes. Fotó: Shutterstock

Küzdeni kell ellenük

Idén állítólag nagyon elszaporodtak ezek a nemkívánatos rovarok. A csótányok nagyon szívósak, ahogy mondani szokás, még egy atomvillanást is kibírnának. Küzdeni kell ellenük, mert közegészségügyi szempontból veszélyesek.

A német és a konyhai csótány a leggyakoribb

Magyarországon a 4000 csótány fajból legfőképpen a német csótány és a konyhai csótány fordul elő, de vannak amerikai csótányok, de 2014 óta, főleg Budapesten, már a lapp erdei csótány is okoz kellemetlenséget.

Akár egy papírdobozban is a lakásba kerülhet

Hogy hogyan kerülnek be ezek a gusztustalan állatok az otthonokba? Akár egy boltból hazahozott dobozban is. Mindenhol előfordulhatnak, mindenhol előfordulnak. Jól tűrik az éhezést, akár hetekig is. Sokáig élnek, szaporodnak és a lábukon viszik a kórokozókat.

Sipos Gazda, Sipos József növényorvos elmondta, hogyan lehet védekezni ellenük.

Képalá: A csótány közegészségügyi szempontból is veszélyes. Fotó:

 

delmagyar.hu podcast

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu