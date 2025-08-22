1 órája
Elárasztják az otthonokat a csótányok, így szabadulhat meg a gusztustalan rovaroktól
Jól bírják az éhezést, sokáig élnek, szaporodnak, még egy atomvillanást is kibírnának. Hogy melyik ez az állat? A csótány. Bárhol előfordulhatnak, a legtisztább otthonokban is. Hogy hogyan lehet a csótány ellen védekezni? Sipos gazda elárulta.
Mindenki irtózik még a gondolattól is, hogy csótány költözzön az otthonába. Pedig előfordul, és nemcsak ott, ahol kosz van és rumli, a legtisztább lakások tulajdonosai is találkozhatnak velük, különösen a tömbházakban.
Küzdeni kell ellenük
Idén állítólag nagyon elszaporodtak ezek a nemkívánatos rovarok. A csótányok nagyon szívósak, ahogy mondani szokás, még egy atomvillanást is kibírnának. Küzdeni kell ellenük, mert közegészségügyi szempontból veszélyesek.
A német és a konyhai csótány a leggyakoribb
Magyarországon a 4000 csótány fajból legfőképpen a német csótány és a konyhai csótány fordul elő, de vannak amerikai csótányok, de 2014 óta, főleg Budapesten, már a lapp erdei csótány is okoz kellemetlenséget.
Akár egy papírdobozban is a lakásba kerülhet
Hogy hogyan kerülnek be ezek a gusztustalan állatok az otthonokba? Akár egy boltból hazahozott dobozban is. Mindenhol előfordulhatnak, mindenhol előfordulnak. Jól tűrik az éhezést, akár hetekig is. Sokáig élnek, szaporodnak és a lábukon viszik a kórokozókat.
Sipos Gazda, Sipos József növényorvos elmondta, hogyan lehet védekezni ellenük.
Fotó:
