Elárasztják az otthonokat a csótányok, így szabadulhat meg a gusztustalan rovaroktól

Mindenki irtózik még a gondolattól is, hogy csótány költözzön az otthonába. Pedig előfordul, és nemcsak ott, ahol kosz van és rumli, a legtisztább lakások tulajdonosai is találkozhatnak velük, különösen a tömbházakban.

A csótány közegészségügyi szempontból is veszélyes. Fotó: Shutterstock

Küzdeni kell ellenük

Idén állítólag nagyon elszaporodtak ezek a nemkívánatos rovarok. A csótányok nagyon szívósak, ahogy mondani szokás, még egy atomvillanást is kibírnának. Küzdeni kell ellenük, mert közegészségügyi szempontból veszélyesek.

A német és a konyhai csótány a leggyakoribb

Magyarországon a 4000 csótány fajból legfőképpen a német csótány és a konyhai csótány fordul elő, de vannak amerikai csótányok, de 2014 óta, főleg Budapesten, már a lapp erdei csótány is okoz kellemetlenséget.

Akár egy papírdobozban is a lakásba kerülhet

Hogy hogyan kerülnek be ezek a gusztustalan állatok az otthonokba? Akár egy boltból hazahozott dobozban is. Mindenhol előfordulhatnak, mindenhol előfordulnak. Jól tűrik az éhezést, akár hetekig is. Sokáig élnek, szaporodnak és a lábukon viszik a kórokozókat.

Sipos Gazda, Sipos József növényorvos elmondta, hogyan lehet védekezni ellenük.

Képalá: A csótány közegészségügyi szempontból is veszélyes. Fotó: