Csőtörés
15 órája
Csőtörés miatt maradtak víz nélkül a hőségben, lajtos kocsival segítik a háztartásokat
Csőtörés történt a vármegye egyik településén. A szakemberek már dolgoznak a hiba elhárításán.
Csőtörés miatt maradtak víz nélkül Sándorfalván a Sövényházi út és a Tisza utca között élők – írja az önkormányzat közösségi oldalán.
Csőtörés Sándorfalván
A meghibásodás az út melletti autómosónál történt, és a vízellátás helyreállításáig lajtos kocsival segítik a lakókat a forró nyári napon. A vízmű szakemberei a helyszínen dolgoznak a cső javításán, a helyreállítás várható idejéről később adnak tájékoztatást.
17 órája
15 órája
