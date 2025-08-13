augusztus 13., szerda

Csőtörés

1 órája

Csőtörés miatt maradtak víz nélkül a hőségben, lajtos kocsival segítik a háztartásokat

Címkék#víz#Sándorfalván#szakember#hőség#csőtörés

Csőtörés történt a vármegye egyik településén. A szakemberek már dolgoznak a hiba elhárításán.

Csányi Cintia

Csőtörés miatt maradtak víz nélkül Sándorfalván a Sövényházi út és a Tisza utca között élők – írja az önkormányzat közösségi oldalán.

Csőtörés Sándofalván
Csőtörés okoz gondot Sándorfalván. Fotó: Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal

Csőtörés Sándorfalván

A meghibásodás az út melletti autómosónál történt, és a vízellátás helyreállításáig lajtos kocsival segítik a lakókat a forró nyári napon. A vízmű szakemberei a helyszínen dolgoznak a cső javításán, a helyreállítás várható idejéről később adnak tájékoztatást.

 

 

