Csőtörés miatt maradtak víz nélkül a hőségben, lajtos kocsival segítik a háztartásokat

Csőtörés miatt maradtak víz nélkül Sándorfalván a Sövényházi út és a Tisza utca között élők – írja az önkormányzat közösségi oldalán.

Csőtörés okoz gondot Sándorfalván. Fotó: Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal

A meghibásodás az út melletti autómosónál történt, és a vízellátás helyreállításáig lajtos kocsival segítik a lakókat a forró nyári napon. A vízmű szakemberei a helyszínen dolgoznak a cső javításán, a helyreállítás várható idejéről később adnak tájékoztatást.