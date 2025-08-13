Demjén Ferenc súlyos balesetet szenvedett, műteni kellett

Fellsőcomb-törést szenvedett. Az énekest kórházba szállították, ahol azonnali műtéti beavatkozásra volt szükség – adta hírül az énekes menedzsmentje a hivatalos Facebook-oldalán.

Demjén Ferenc felsőcomb-törést szenvedett, műtéten esett át, koncertjeit elhalasztják. Fotó: Cseh Gábor

Több hetes felépülés vár az énekesre

A menedzsment tájékoztatása szerint a felépülés előreláthatólag több hetet vesz igénybe, ezért a már lekötött koncertek új időpontban kerülnek megrendezésre. „Az imatámogatásokért és a szimpátiaüzenetekért hálásak vagyunk!” – írták a közleményben.

Demjén Ferenc legendás pályafutása során számtalan nagy slágerrel ajándékozta meg közönségét, így a rajongók most együtt kívánnak neki mielőbbi felépülést és visszatérést a színpadra.