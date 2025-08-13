Szomorú hír
Demjén Ferenc súlyos balesetet szenvedett, műteni kellett
Demjén Ferenc otthonában balesetet szenvedett.
Fellsőcomb-törést szenvedett. Az énekest kórházba szállították, ahol azonnali műtéti beavatkozásra volt szükség – adta hírül az énekes menedzsmentje a hivatalos Facebook-oldalán.
Több hetes felépülés vár az énekesre
A menedzsment tájékoztatása szerint a felépülés előreláthatólag több hetet vesz igénybe, ezért a már lekötött koncertek új időpontban kerülnek megrendezésre. „Az imatámogatásokért és a szimpátiaüzenetekért hálásak vagyunk!” – írták a közleményben.
Demjén Ferenc legendás pályafutása során számtalan nagy slágerrel ajándékozta meg közönségét, így a rajongók most együtt kívánnak neki mielőbbi felépülést és visszatérést a színpadra.
