Nem számított elismerésre, mégsem lepte meg: így ünnepelték Marika mamit

Marika mami vagyis Szalai Józsefné Balázs Mária nem számított az elismerésre, mégsem lepte meg, hiszen a díjátadóra meghívóban úgy szólították meg: Kedves díjazott!

Marika mami az ünnepségen a díjátadón kapott hatalmas virágcsokorral. Fotó: Imre Péter

Ebből már tudtam, hogy valami szép dolog vár rám az augusztus 20-ai ünnepségen. Megható volt, nagyon örültem

– mondta.

Díjátadó a kisteleki búcsún

Kétezerháromban kezdődött minden a Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány létrehozásával, és azóta számos új dolog, feladat jött hozzá

– emlékezett az első évekre a 74. születésnapját október 1-jén ünneplő Marika. Öt-hat éve megalapították az ópusztaszeriekkel közösen a Tóhajlat Rekreációs- és Sportegyesületet, ami a kastélyban ápolt, gondozott pszichiátriai betegeket támogatja, szervez számukra programokat, valamint 3 éve vette át a kisteleki Városi Nyugdíjas Klub vezetését. Könyvel és pályázatokat ír például a tűzoltóknak, a polgárőröknek, szociális szervezeteknek és az ifjú keresztényeknek, de szoros kapcsolatot ápol az alapítvány által „örökbefogadott” Víghné Lócskai Krisztina vezette Kisteleki Citerazenekarral is, amely a közelmúltban tartotta népzenei találkozóját.

Helyesbítek, korábban kezdődött: 1993-ban az önkormányzatnál dolgoztam, és 1994-ben, vagy 1995-ben alapítottuk a birkózással foglalkozó Kisteleki Sportegyletet Kiss Andrással az élen. Azóta is ő vezeti a klubot és a kapcsolat is megmaradt közöttünk

– mondta Szalainé Marika.

Marika mami

Az elmúlt évtizedekből nem tudok és nem akarok semmit sem kiemelni, minden esemény, új feladat nagyon szép és emlékezetes volt és maradt. De azért megemlíthetem az ópusztaszerieknek rendezett sportversenyeket, vagy az évente megtartott Napsugár Otthon úszóversenyeket, az otthonban tartott szociális munkanapok is felejthetetlenek, három-négyszáz ember vett részt rajtuk mindig. Miért csinálom? A közösség a meghatározó, a hajtóerő, fontos az együtt töltött idő. Például, amikor elmegyünk kirándulni, és látom, hogy jól érzik magukat, ez számomra ajándék, feltölt

– árulta el a Mami, akit Nagy Sándor polgármester a díjátadón tyúkanyóhoz hasonlított, aki törődik a rábízottakkal, vigyáz a „csibéire”.