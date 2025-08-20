Egzotikus vendégekkel telik meg a Vasalóház

Augusztus 20. és 23. között immár 57. alkalommal rendezik meg a tollas csodák seregszemléjét, a szegedi díszmadár-kiállítást. A Horváth Mihály utca 9. szám alatti Vasalóházban (a volt tanposta épületében) a látogatók több száz egzotikus madarat csodálhatnak meg közelről.

A szegedi díszmadár-kiállítás több száz papagájjal, kakaduval és egzotikus madárral várja a látogatókat a Vasalóházban. Archív Fotó: Karnok Csaba

Az 57. szegedi díszmadár-kiállítás programja

A papagájoktól a pintyeken át a kakadukig mindenféle színpompás faj felvonul, így garantált, hogy a szegedi nyár egyik legszínesebb programja várja az érdeklődőket. A rendezvényt a Délterületi Díszmadártenyésztők és Természetvédők H-21 Egyesülete szervezi.

Családi élmények a Vasalóházban

A szervezők nemcsak a madárrajongókra gondoltak: lesz fotó- és információs sarok, valamint gyerekeknek szóló kvíz is, amelyért kedves jutalmak járnak. Így az egész család számára szórakoztató élményt kínál a kiállítás.

Nyitvatartás