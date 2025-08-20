augusztus 20., szerda

Egzotikus vendégekkel telik meg a Vasalóház

Címkék#Díszmadár-kiállítás#program#Szeged

Augusztus 20–23. között ismét megrendezik a közel hat évtizedes múltra visszatekintő kiállítást. A díszmadár-kiállítás a Horváth Mihály utcai Vasalóházban több száz egzotikus madarat vonultat fel.

Arany T. János

Augusztus 20. és 23. között immár 57. alkalommal rendezik meg a tollas csodák seregszemléjét, a szegedi díszmadár-kiállítást. A Horváth Mihály utca 9. szám alatti Vasalóházban (a volt tanposta épületében) a látogatók több száz egzotikus madarat csodálhatnak meg közelről.

A díszmadár-kiállításon több száz egzotikus madarat nézhetnek meg az érdeklődők.
A szegedi díszmadár-kiállítás több száz papagájjal, kakaduval és egzotikus madárral várja a látogatókat a Vasalóházban. Archív Fotó: Karnok Csaba

Az 57. szegedi díszmadár-kiállítás programja

A papagájoktól a pintyeken át a kakadukig mindenféle színpompás faj felvonul, így garantált, hogy a szegedi nyár egyik legszínesebb programja várja az érdeklődőket. A rendezvényt a Délterületi Díszmadártenyésztők és Természetvédők H-21 Egyesülete szervezi.

Családi élmények a Vasalóházban

A szervezők nemcsak a madárrajongókra gondoltak: lesz fotó- és információs sarok, valamint gyerekeknek szóló kvíz is, amelyért kedves jutalmak járnak. Így az egész család számára szórakoztató élményt kínál a kiállítás.

Nyitvatartás

  • Augusztus 20. (szerda): 10:00–19:30
  • Augusztus 21–22. (csütörtök–péntek): 09:00–18:00
  • Augusztus 23. (szombat): 09:00–16:00

 

