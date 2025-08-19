Az egész város imádja a gyermekorvost, aki ma már első betegei unokáit gyógyítja

– Nagyon meghatódtam, amikor megtudtam, díszpolgárrá választottak. Úgy érzem, jó helyen vagyok és szeretem, amit csinálok – mondta szerényen Buzásné Kiss Ivánka, Makó legújabb díszpolgára a delmagyar.hu-nak. A kitüntetést jelképező, a város címerével díszített arany pecsétgyűrűt, illetve a díszes oklevelet az augusztus 20-i városi ünnepségen, a városházán adja át neki Farkas Éva Erzsébet polgármester.

A dízpolgár munka közben. Fotó: Szabó Imre

A díszpolgárt három nemzedék szereti

A csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvos, címzetes főorvos, házi gyermekorvos Baján született, Jánoshalmán nőtt fel és Szegeden járt egyetemre. A diploma után a makói kórház gyermekosztályán, Tarján Tibor osztályvezető főorvosnál kapott munkát. Azóta sem bánta meg, hogy a sors a Maros-parti városba vezette, sőt mint azóta többször elmondta, már makóinak érzi magát. A 4. számú házi gyermekorvosi körzetbe öt esztendőnyi kórházi munkát követően, évtizedekkel ezelőtt került. A Kálvin utcai rendelőbe ma már olyanok is járnak hozzá, akiknek annak idején a szüleit, esetleg a nagyszüleit is gyógyította. Az pedig túlzás nélkül mondható, hogy az egész város ismeri, tiszteli.

Iker fiai már felnőttek – egyikük orvos

Buzásné Kiss Ivánka hivatásával gyermekkori álmát teljesíti be. Mint elmondta, annak idején a családjuknak volt egy gyermekorvos doktornő ismerőse, ő volt a példaképe a pályaválasztás terén. Hivatásáról pedig azt gondolja, bár olykor nehéz pillanatok elé állítja az élet, el sem tudna szebbet képzelni. Egyébként saját gyerekei is vannak, a fiúk azonban már felnőttek – egyikük ügyvéd, másikuk szájsebész lett. Sőt, unokája is született: Annabella egy éves.

– Amíg az erőm és az egészségem engedi, szeretném folytatni a gyógyítást – mondta.