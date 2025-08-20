3 órája
Meghatottan vette át a díszpolgár a kitüntetést Szent István ünnepén – galériával
Szent István békét akart, példája pedig arra is int bennünket, mai magyarokat, hogy nemzetben kell gondolkodnunk és nem szabad engednünk, hogy mások döntsenek rólunk – hangsúlyozta az államalapítás ünnepének központi makói rendezvényén Lázár János építési és közlekedési miniszter, parlamenti képviselő. A városháza dísztermében az új díszpolgár, Buzásné Kiss Ivánka gyermekorvos átvette a kitüntetést jelképező pecsétgyűrűt, illetve oklevelet.
– Háttal ülve nézi a televíziót az, aki a huszonegyedik században nem nemzetben, hanem globális progresszióban gondolkodik – mondta többek között makói ünnepi beszédében Lázár János építési és közlekedési miniszter, a térség országgyűlési képviselője. A Maros-parti város központi ünnepségét, amelyen az új díszpolgárt is köszöntötték, a városházán rendezték meg a hagyományos zászlófelvonást követően. A honatya beszéde előtt a házigazda polgármester, Farkas Éva Erzsébet mondott köszöntőt. Ő többek között arra hívtafel a figyelmet, hogy miközben a világ vezetői háborús konfliktusok közepette tárgyalóasztalhoz ülnek Alaszkában vagy Washingtonban, mi nem téveszthetjük szem elől első királyunk örökségét.
Mi az, amiben nem szabad engednünk?
Lázár János ugyancsak Szent István küldetésére hívta fel a figyelmet, aki azért alapított törzsszövetségből államot, hogy a magyarság maga dönthessen sorsáról.
– Megmaradásunk záloga a, hogy első királyunkhoz hasonlóan képesek legyünk nemzetben gondolkodni. Aki e helyett a globalizmus, a globális progresszió híve a huszonegyedik században, az háttal ülve nézi a televíziót – hangsúlyozta. Arról is beszélt, szerinte melyek azok a fontos kérdések, amelyekben nem szabad engednünk. Ragaszkodnunk kell ahhoz, magunk döntsünk arról, kiket engedünk be a hazánkba és milyen körülmények között, milyen módon élünk, illetve ragaszkodnunk kell a békéhez és a kereszténységhez – emelte ki.
A díszpolgár meghatottan fogadta a gratulációkat
A polgármester és a parlamenti képviselő a beszédek után majd átadták az idei díszpolgári címet Buzásné Kiss Ivánka csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvosnak. A kitüntetettről mindkét politikus elismerően szólt, kiemelve: évtizedek óta hittel, a közösség iránti alázattal szolgálja a várost. A házi gyermekorvos meghatottan vette át az elismerést jelképező pecsétgyűrűt, illetve oklevelet, majd fogadta a gratulációkat.
Az új kenyeret Kiss-Rigó László szeged-csanádi megyéspüspök szentelte és áldotta meg. Az ünnepség fényét Horváth Eszter népdalokkal, a Forgatós táncegyüttes tagjai pedig táncprodukciókkal emelték. A résztvevők magukkal vihettek egy-egy új kenyérből sütött cipót.
Átvette díszpolgári címét Buzásné Kiss IvánkaFotók: Szabó Imre