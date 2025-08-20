Meghatottan vette át a díszpolgár a kitüntetést Szent István ünnepén – galériával

– Háttal ülve nézi a televíziót az, aki a huszonegyedik században nem nemzetben, hanem globális progresszióban gondolkodik – mondta többek között makói ünnepi beszédében Lázár János építési és közlekedési miniszter, a térség országgyűlési képviselője. A Maros-parti város központi ünnepségét, amelyen az új díszpolgárt is köszöntötték, a városházán rendezték meg a hagyományos zászlófelvonást követően. A honatya beszéde előtt a házigazda polgármester, Farkas Éva Erzsébet mondott köszöntőt. Ő többek között arra hívtafel a figyelmet, hogy miközben a világ vezetői háborús konfliktusok közepette tárgyalóasztalhoz ülnek Alaszkában vagy Washingtonban, mi nem téveszthetjük szem elől első királyunk örökségét.

A dízpolgár, Buzásné Kiss Ivánka gyermekorvos a kitüntetés átadása után Farkas Éva Erzsébet polgármester és Lázár János honatya, minister társaságában. Fotó: Szabó Imre

Mi az, amiben nem szabad engednünk?

Lázár János ugyancsak Szent István küldetésére hívta fel a figyelmet, aki azért alapított törzsszövetségből államot, hogy a magyarság maga dönthessen sorsáról.

– Megmaradásunk záloga a, hogy első királyunkhoz hasonlóan képesek legyünk nemzetben gondolkodni. Aki e helyett a globalizmus, a globális progresszió híve a huszonegyedik században, az háttal ülve nézi a televíziót – hangsúlyozta. Arról is beszélt, szerinte melyek azok a fontos kérdések, amelyekben nem szabad engednünk. Ragaszkodnunk kell ahhoz, magunk döntsünk arról, kiket engedünk be a hazánkba és milyen körülmények között, milyen módon élünk, illetve ragaszkodnunk kell a békéhez és a kereszténységhez – emelte ki.

A díszpolgár meghatottan fogadta a gratulációkat

A polgármester és a parlamenti képviselő a beszédek után majd átadták az idei díszpolgári címet Buzásné Kiss Ivánka csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvosnak. A kitüntetettről mindkét politikus elismerően szólt, kiemelve: évtizedek óta hittel, a közösség iránti alázattal szolgálja a várost. A házi gyermekorvos meghatottan vette át az elismerést jelképező pecsétgyűrűt, illetve oklevelet, majd fogadta a gratulációkat.

Az új kenyeret Kiss-Rigó László szeged-csanádi megyéspüspök szentelte és áldotta meg. Az ünnepség fényét Horváth Eszter népdalokkal, a Forgatós táncegyüttes tagjai pedig táncprodukciókkal emelték. A résztvevők magukkal vihettek egy-egy új kenyérből sütött cipót.