Nem minden évben adnak át díszpolgári címet, de most kettőt is kiosztottak

Az idei, múlt szombaton rendezett tiszaszigeti falunapon a szórakozás, a műsorok nyújtotta kellemes kikapcsolódás és az adománygyűjtés mellett arra is jutott idő, hogy a közösség kifejezze háláját azoknak, akik a legtöbbet tették érte. Díszpolgári cím lett a jutalma Pető Jánosné Rozsnyai Máriának és Kocsis Istvánné Piroskának. Ferenczi Ferenc polgármestertől megtudtuk: nem adnak át minden évben díszpolgári címet, az pedig először fordult elő, hogy egyszerre kettő is gazdára talált.

A díszpolgári címek átadása. Fotó: DM

Díszpolgári cím

– Megható és megtisztelő volt számomra, hogy az idei falunapon két díszpolgári címet is átadhattam. Pető Jánosné Rozsnyai Mária és Kocsis Istvánné Piroska személyében két olyan hölgyet köszönthettünk, akik életük során példát mutattak kitartásból, a közösség iránti elkötelezettségből és szolgálatból – mondta el a település első embere. Arra is kitért, nem rivalizálnak a másikkal, hanem erősítik egymást, összeadódik az energiájuk. Ennek mindenki, minden tiszaszigeti élvezi az előnyeit a rendezvényeken évek, évtizedek óta, és emellett fiatalos lendület jellemzi őket, pozitívan állnak mindenhez.

Marika és Piroska néni

– Önzetlen munkátok nemcsak személyes példa mindannyiunk számára, hanem Tiszasziget és Térvár lelki örökségének is része. Hiszen egy falu ereje nem csak az utcákban vagy házakban rejlik, hanem az emberek szívében: az összefogásban, a szeretetben és az önzetlen tenni akarásban, segítésben. Ti mindezt megtestesítitek. Közösségünk minden tagja tisztelettel, hálával és szeretettel köszönt benneteket – mondta méltatásában Ferenczi Ferenc, és gondolatait velünk is megosztotta. Ezért döntött úgy egyhangúlag az önkormányzat képviselő-testülete, hogy Marika és Piroska néninek díszpolgári címet adományoz.

Ragadós lesz a példa?

A krónikás hagy engedje meg magának azt, hogy példájukat a fiatalok figyelmébe ajánlja, mert mindkettejüknek bizonyára az lenne a legnagyobb ajándék, ha lennének állandó segítőik és olyanok, akik majd átveszik a stafétát. De Tiszaszigetet ismerve ezzel sem lesz gond, mert egységes, összetartó közösséget alkot a falu lakossága.