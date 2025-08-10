Tegnap, 14:10
Drónnal leskelődtek a szegedi nő után: kiderült, hogy nem ez az első ilyen eset
Az elmúlt hetekben minden alkalommal egy drón tűnt fel a környéken, mikor Eszter az erkélyén cigarettázott. Mint kiderült, nincs egyedül, többen is írták, hogy drónnal figyeli meg őket.
A Móravárosban élő Eszter egy különös jelenségről számolt be. Állítása szerint, az elmúlt hetekben szinte minden este feltűnik nála egy drón, amikor kiül az erkélyére cigarettázni – írja a Bors.
Drónnal támadnak a leskelődők
Olykor sokáig fenn vagyok, így többször kijárok az erkélyre és a drón többször feltűnik, szinte minden nap. Múltkor fényképeket készítettem róla, és arrébb is ment, de később újból megjelent. Már teljesen beparáztat!
– számolt be Eszter.
A drón fényeit bármikor könnyű kiszúrni, így Eszternek egyre inkább az a meggyőződése, hogy nem véletlenül repked ez a drón az erkélyének a közelében. Először mókásnak találta a jelenséget, de sokadik alkalommal már kezdett nyomasztóvá válni.
Eszter már a rendőrséghez fordult és megosztotta tapasztalatait a közösségi médián. A Redditen közzétett posztjára rengeteg válasz érkezett.
Szerintem valami gyökér a környékről rendelt egy drónt, mondjuk a Temuról, és valószínű, hogy nőket akar kukkolni vele. Lehet, hogy Téged nézett ki magának!
– tette hozzá az egyik kommentelő
Azóta azonban kiderült, hogy nem csak Szegeden fordult elő hasonló. Egy hölgy felvette Eszterrel a kapcsolatot, és megdöbbentő hasonlóságokról számolt be.
Nálunk Debrecenben egyszerre három repkedett a házunk felett. Csak az tűnt fel, hogy a kislányom az egyik este fut be, hogy egy drón nézett be az ablakunkon.
–írta Eszternek a debreceni hölgy. A Reddit-posztban sokan felhívták Eszter figyelmét arra is, hogy lakott területen drónt csak engedéllyel lehet reptetni, így, ha valaki ilyen környezetben leskelődik utána, szinte biztosan szabálytalanul teszi.
