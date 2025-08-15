1 órája
Kevés parkolóhely a Dugonics temető mellett – válaszolt az önkormányzat
A felújítások óta alig lehet parkolóhelyet találni a temető mellett. Válaszolt az önkormányzat, mit tehetnek a Dugonics temető látogatói.
Korábbi írásunkban közöltük, egy olvasónk hívta fel a figyelmet arra, hogy a Dugonics temető környékén nehezen lehet parkolóhelyet találni. Kint jártunk a helyszínen, ahol valóban jelentős területet kerítettek el.
Szabálytalan parkolás a Dugonics temető mellett
Az elkerített terület azonban zöldövezetnek számít, így a parkolás ott nem szabályos. Sőt, komoly büntetésre is lehet számítani, ha valaki mégis otthagyná az autóját. A szűk utcában szabálytalanul parkoló járművek egyébként komoly fennakadást okoznak a gyalogos és autós forgalomban is.
Az önkormányzat tömegközlekedést javasol
A Temető utca felújítása előtt a járművek szabálytalanul parkoltak, és ezzel megrongálták, tönkretették a közterületi zöldsávot – közölte a hivatal.
Elmondásuk szerint a kihelyezett faoszlopokkal a környező zöldterületek védelme volt a céljuk. A Dugonics temető Temető utcai bejáratánál parkolókat biztosítottak, de a temető Rózsa utca felőli oldalán további parkolóhelyek vannak kialakítva. Az önkormányzat arra hívja fel a figyelmet, hogy a temető tömegközlekedéssel is megközelíthető. A halottak napja alkalmával minden esetben megszokott, hogy jóval több látogató érkezik, mint amennyi parkolóhely rendelkezésre áll. Ezen a napon különösen javasolják a tömegközlekedés használatát, így elkerülhető lehet a zsúfoltság.
Az egyházi fenntartású Dugonics temető könnyen megközelíthető közösségi közlekedéssel is, így a zsúfoltság és a közlekedési nehézségek mérsékelhetők – írta meg az önkormányzat.
Kapu Tibor hazatérése: kiderült, mikor érkezik vissza a magyar űrhajós
Hálózatjavítás helyett életmentés: röpképtelen vércsét mentett meg az MVM munkatársa
Szegedi hírek
- Fényes nappal lop a szegedi tolvaj, aki nyitott kapukon sétál be, majd értékeket visz el
- Szeged most Gothammá változott, száguldhatsz a Batmobillal és DC-hősökkel fotózkodhatsz – videóval, galériával
- Fendler Judit: nyugati színvonalú egészségügyet várunk, de nem fizetünk érte
- Fél év, és rá sem ismerünk: óriási átalakulás kezdődött a Szabadság téren
- 50 százalékos drágulás három év alatt? Ez történik most a szegedi ingatlanpiacon