Szegedi hírek

1 órája

Kevés parkolóhely a Dugonics temető mellett – válaszolt az önkormányzat

Címkék#Halottak napja#parkolás#zöldövezet#önkormányzat#temető

A felújítások óta alig lehet parkolóhelyet találni a temető mellett. Válaszolt az önkormányzat, mit tehetnek a Dugonics temető látogatói.

Munkatársunktól

Korábbi írásunkban közöltük, egy olvasónk hívta fel a figyelmet arra, hogy a Dugonics temető környékén nehezen lehet parkolóhelyet találni. Kint jártunk a helyszínen, ahol valóban jelentős területet kerítettek el.

Parkoló autó Szegeden a Dugonics temetőnél.
Elkerített zöldövezet miatt nem tudnak parkolni a Dugonics temető látogatói, tömegközlekedést javasol az önkormányzat. Fotó: Karnok Csaba.

Szabálytalan parkolás a Dugonics temető mellett 

Az elkerített terület azonban zöldövezetnek számít, így a parkolás ott nem szabályos. Sőt, komoly büntetésre is lehet számítani, ha valaki mégis otthagyná az autóját. A szűk utcában szabálytalanul parkoló járművek egyébként komoly fennakadást okoznak a gyalogos és autós forgalomban is. 

Az önkormányzat tömegközlekedést javasol

A Temető utca felújítása előtt a járművek szabálytalanul parkoltak, és ezzel megrongálták, tönkretették a közterületi zöldsávot – közölte a hivatal.

Elmondásuk szerint a kihelyezett faoszlopokkal a környező zöldterületek védelme volt a céljuk. A Dugonics temető Temető utcai bejáratánál parkolókat biztosítottak, de a temető Rózsa utca felőli oldalán további parkolóhelyek vannak kialakítva. Az önkormányzat arra hívja fel a figyelmet, hogy a temető tömegközlekedéssel is megközelíthető. A halottak napja alkalmával minden esetben megszokott, hogy jóval több látogató érkezik, mint amennyi parkolóhely rendelkezésre áll. Ezen a napon különösen javasolják a tömegközlekedés használatát, így elkerülhető lehet a zsúfoltság. 

Az egyházi fenntartású Dugonics temető könnyen megközelíthető közösségi közlekedéssel is, így a zsúfoltság és a közlekedési nehézségek mérsékelhetők – írta meg az önkormányzat.

 

