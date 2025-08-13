1 órája
Feszült helyzet: nincs parkolási lehetőség a Dugonics temető mellett – kint jártunk a helyszínen és megéztük a saját szemünkkel
Egy olvasónk hívta fel a figyelmünket arra, hogy a halottak napja közeledtével gondot okozhat a parkolás. A Dugonics temető melletti Temető utcában ugyanis elkerítették a parkolóhelyeket.
Olvasónk jelezte, hogy a felújítások óta a Dugonics temető környékén nehéz parkolóhelyet találni. A Temető utcában jelentős területeket kerítettek el, amelyeket korábban a látogatók parkolónak használtak. Az észrevétel nyomán mi is kimentünk a helyszínre.
Zöldövezet a Dugonics temető mellett
A kihelyezett faoszlopok valóban elkerítik a terület nagy részét, ahol most jelentős mennyiségű zöld növényzet található. A kevés parkolóhely miatt korábban sokan hagyták itt autóikat – szabálytalanul. A korábbi használat miatt talán nem volt egyértelmű, hogy zöldövezetről van szó, mégis annak számít. Egy hasonló esetről korábban lapunk is beszámolt: Szegeden akár százezer forintos bírságot is kaphat, aki zöldterületen parkol.
A szabálytalanul parkoló autók nehezítik a közlekedést
Olvasónk szerint mindössze öt parkolóhelyet alakítottak ki a Temető utcában, ám valójában szabályos parkolás esetén legfeljebb kettő-három autó fér el. Az utca túloldalán kisebb autók számára még akad néhány hely. A szűk utcában szabálytalanul parkoló járművek komoly fennakadást okoznak a gyalogos és autós forgalomban is. A nagyobb autók gyakran elfoglalják a járdák egy részét, ezzel akadályozva a gyalogos közlekedést. Babakocsival például szinte lehetetlen zavartalanul végigsétálni.
Megkérdeztük az ügyben illetékeseket, mit javasolnak azoknak, akik autóval érkeznének a temetőbe. Válaszuk egyelőre nem érkezett meg, de amint megkapjuk, frissítjük a cikket.
Elvis Presley Rolls-Royce-a lehetett egykor: ma már egy szegedi udvarban parkol – videóval, galériával
Szegedi hírek
- Negyedmillió forintot érhet most a szemete
- Elvis Presley Rolls-Royce-a lehetett egykor: ma már egy szegedi udvarban parkol – videóval, galériával
- Logika, rejtély és adrenalin: ezek a szegedi szabadulószobák mindenkit próbára tesznek
- A boltok sietnek, a kézművesek tiltakoznak: túl korán jön az ünnepi hangulat Szegedre?
- Új ingatlanbajnok a vármegyében: aranyáron keltek el a deszki építési telkek – galériával, videóval