Megrázó látvány fogadta a járókelőket a Dugonics téren

Szinte elképzelhetetlen látvány tárult Szeged neves közterén sétálók szemei láttára: hajléktalannak tűnő férfi mosakodott.

Hajléktalannak tűnő férfi mosakodott a csapoknál, anyaszült meztelenül, mindenki szeme láttára. Archív fotó: DM

Hihetetlen, de létezik ilyen: a Dugonics téren mosakodtak

Névtelen bejegyzést tett közzé a Szegeden láttam és hallottam csoport egy tagja, amiben felháborodva osztotta meg a látottakat. Lapunk korábban írt már hasonlóan megbotránkoztató esetről, de ezúttal újabb döbbenetes látvány fogadta a Dugonics téren sétálókat. Hajléktalannak tűnő férfi mosakodott a csapoknál, anyaszült meztelenül, mindenki szeme láttára.

Kommentek, reakciók

A kommentelők haragja inkább a poszt íróját vették célkeresztjükbe, hiszen sokkal inkább tartották felháborítónak annak viselkedését és a segítségnyújtás elmulasztását, mintsem a köztéren mosakodó férfi cselekedetét.

Lapunk felkereste a Szegedi Rendőrkapitányságot, de cikkünk publikálásáig válasz nem érkezett. Bővebb tájékoztatást a későbbiekben, egy másik cikkben adunk a válaszok beérkezését követően.