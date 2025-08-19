augusztus 19., kedd

Huba névnap

Megrázó látvány fogadta a járókelőket a Dugonics téren

Címkék#hajléktalan#fürdőzés#Dugonics tér

Olyan dolog történt a Dugonics téri csapnál, amire senki sem gondolt volna. Hajléktalannak tűnő férfi mosakodott.

Kis Zoltán

Szinte elképzelhetetlen látvány tárult Szeged neves közterén sétálók szemei láttára: hajléktalannak tűnő férfi mosakodott.

Szökőkút a Dugonics téren, Szegeden.
Hajléktalannak tűnő férfi mosakodott a csapoknál, anyaszült meztelenül, mindenki szeme láttára. Archív fotó: DM

Hihetetlen, de létezik ilyen: a Dugonics téren mosakodtak

Névtelen bejegyzést tett közzé a Szegeden láttam és hallottam csoport egy tagja, amiben felháborodva osztotta meg a látottakat. Lapunk korábban írt már hasonlóan megbotránkoztató esetről, de ezúttal újabb döbbenetes látvány fogadta a Dugonics téren sétálókat. Hajléktalannak tűnő férfi mosakodott a csapoknál, anyaszült meztelenül, mindenki szeme láttára. 

Kommentek, reakciók 

A kommentelők haragja inkább a poszt íróját vették célkeresztjükbe, hiszen sokkal inkább tartották felháborítónak annak viselkedését és a segítségnyújtás elmulasztását, mintsem a köztéren mosakodó férfi cselekedetét.

Lapunk felkereste a Szegedi Rendőrkapitányságot, de cikkünk publikálásáig válasz nem érkezett. Bővebb tájékoztatást a későbbiekben, egy másik cikkben adunk a válaszok beérkezését követően.

 

