1 órája
Megrázó látvány fogadta a járókelőket a Dugonics téren
Olyan dolog történt a Dugonics téri csapnál, amire senki sem gondolt volna. Hajléktalannak tűnő férfi mosakodott.
Szinte elképzelhetetlen látvány tárult Szeged neves közterén sétálók szemei láttára: hajléktalannak tűnő férfi mosakodott.
Hihetetlen, de létezik ilyen: a Dugonics téren mosakodtak
Névtelen bejegyzést tett közzé a Szegeden láttam és hallottam csoport egy tagja, amiben felháborodva osztotta meg a látottakat. Lapunk korábban írt már hasonlóan megbotránkoztató esetről, de ezúttal újabb döbbenetes látvány fogadta a Dugonics téren sétálókat. Hajléktalannak tűnő férfi mosakodott a csapoknál, anyaszült meztelenül, mindenki szeme láttára.
Kommentek, reakciók
A kommentelők haragja inkább a poszt íróját vették célkeresztjükbe, hiszen sokkal inkább tartották felháborítónak annak viselkedését és a segítségnyújtás elmulasztását, mintsem a köztéren mosakodó férfi cselekedetét.
Lapunk felkereste a Szegedi Rendőrkapitányságot, de cikkünk publikálásáig válasz nem érkezett. Bővebb tájékoztatást a későbbiekben, egy másik cikkben adunk a válaszok beérkezését követően.
Szombathelyi Árpád meghatódott a különleges születésnapi kiállításmegnyitóján – videóval