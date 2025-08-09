augusztus 9., szombat

Dolgoznak a hiba elhárításán

1 órája

Az EESZT leállása alatt is van megoldás a gyógyszerkiváltásra

Címkék#EESZT#dokumentumok#háziorvosi#engedély#Országos Mentőszolgálat

Az EESZT leállása miatt akadozik a felhőalapú receptkiváltás. Összegyűjtöttük, hogyan juthat most gyógyszerhez.

Delmagyar.hu

Pénteken kora délután több hardverhiba okozott fennakadást az elektronikus közigazgatásban. A szakemberek nemzetközi gyártócéggel együttműködve azonosították a problémát, és azonnal megkezdték az eszközhibák javítását. Azóta a legtöbb rendszer – köztük a Digitális Állampolgár felület (DÁP) és más e-ügyintézési portálok – ismét zavartalanul működik.

Az EgészségAblak mobilalkalmazás főképernyője, ahol az EESZT leállás alatt nem elérhetők a digitális Covid-igazolványok, orvosi dokumentumok és receptek.
EgészségAblak alkalmazásban sem elérhetők a dokumentumok az EESZT leállás miatt.

Az Energiaügyi Minisztérium közleményéből kiderül, hogy a személyi igazolvány, útlevél és vezetői engedély igénylését és átvételét biztosító online felületek is helyreálltak, akárcsak a turisztikai szektorban használt VENDÉGEM Szállás alkalmazás.

Ami továbbra sem működik: az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) és a hozzá kapcsolódó online receptkiváltás. Ez azt jelenti, hogy a felhőalapú vények és a betegdokumentumok jelenleg nem érhetők el.

Hogyan juthat gyógyszerhez az EESZT leállás idején?

  • Felírási igazolással: a gyógyszertár támogatással kiadhatja a felírt készítményeket.
  • Orvosi dokumentációval (név, hatáserősség, adagolás feltüntetve): a gyógyszer teljes áron, támogatás nélkül kiváltható.
  • Papíralapú vény: a megszokott módon, támogatással kiváltható.
  • Ügyeleti pontokon: a Belügyminisztérium utasítására az Országos Mentőszolgálat által üzemeltetett háziorvosi ügyeleteken papír alapú receptírás is lehetséges. Elérhetőség: 1830-as hívószám.

A szakemberek folyamatosan dolgoznak az EESZT helyreállításán, a szolgáltatás újraindulásáról hivatalos közleményben adnak tájékoztatást.

Orvosi Ügyelet Szegeden (felnőttek és gyermekek számára):

Ügyeleti időben, munkaidőn túl (hétköznap 16:00-08:00, hétvégén 08:00-08:00, halasztható problémákkal jelentkezzen családorvosa rendelésén).

Cím: Szeged, Kossuth Lajos sugárút 15-17. (Szilágyi utca felől)

Telefonszám: (62) 433-104

 

 

