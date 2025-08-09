1 órája
Az EESZT leállása alatt is van megoldás a gyógyszerkiváltásra
Az EESZT leállása miatt akadozik a felhőalapú receptkiváltás. Összegyűjtöttük, hogyan juthat most gyógyszerhez.
Pénteken kora délután több hardverhiba okozott fennakadást az elektronikus közigazgatásban. A szakemberek nemzetközi gyártócéggel együttműködve azonosították a problémát, és azonnal megkezdték az eszközhibák javítását. Azóta a legtöbb rendszer – köztük a Digitális Állampolgár felület (DÁP) és más e-ügyintézési portálok – ismét zavartalanul működik.
Az Energiaügyi Minisztérium közleményéből kiderül, hogy a személyi igazolvány, útlevél és vezetői engedély igénylését és átvételét biztosító online felületek is helyreálltak, akárcsak a turisztikai szektorban használt VENDÉGEM Szállás alkalmazás.
Ami továbbra sem működik: az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) és a hozzá kapcsolódó online receptkiváltás. Ez azt jelenti, hogy a felhőalapú vények és a betegdokumentumok jelenleg nem érhetők el.
Hogyan juthat gyógyszerhez az EESZT leállás idején?
- Felírási igazolással: a gyógyszertár támogatással kiadhatja a felírt készítményeket.
- Orvosi dokumentációval (név, hatáserősség, adagolás feltüntetve): a gyógyszer teljes áron, támogatás nélkül kiváltható.
- Papíralapú vény: a megszokott módon, támogatással kiváltható.
- Ügyeleti pontokon: a Belügyminisztérium utasítására az Országos Mentőszolgálat által üzemeltetett háziorvosi ügyeleteken papír alapú receptírás is lehetséges. Elérhetőség: 1830-as hívószám.
A szakemberek folyamatosan dolgoznak az EESZT helyreállításán, a szolgáltatás újraindulásáról hivatalos közleményben adnak tájékoztatást.
Orvosi Ügyelet Szegeden (felnőttek és gyermekek számára):
Ügyeleti időben, munkaidőn túl (hétköznap 16:00-08:00, hétvégén 08:00-08:00, halasztható problémákkal jelentkezzen családorvosa rendelésén).
Cím: Szeged, Kossuth Lajos sugárút 15-17. (Szilágyi utca felől)
Telefonszám: (62) 433-104
Mosolyát mindenki ismerte: a fiatal mentőtiszt és férje együtt hunytak el a tragédiában