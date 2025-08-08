Bizonytalan időre leállt a felhőalapú receptek kiváltása

Az EESZT összeomlott, így jelenleg nem lehet recepteket kiváltani. A problémán dolgoznak, de nem tudni egyelőre, mikor áll helyre.

Összeomlott az EESZT, nem tudni, mikor áll helyre.

A rendszer leállása miatt a felhőbe küldött e-recepteket sem tudják feldolgozni a gyógyszertárak, csak a papír alapú recepteket tudják kiadni – tájékoztat az Origo.

Bár a DÁP mobilalkalmazás egyeseknél akadozik, számítógépen továbbra is be lehet lépni az oldalra.