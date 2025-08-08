augusztus 8., péntek

László névnap

32°
+34
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
EESZT

37 perce

Bizonytalan időre leállt a felhőalapú receptek kiváltása

Címkék#EESZT#rendszer#recept

Az EESZT jelenleg nem működik, emiatt nem lehet recepteket kiváltani. Az EESZT összeomlása miatt a felhőben tárolt recepteket sem lehet használni, csak a papír alapúakat.

Delmagyar.hu

Az EESZT összeomlott, így jelenleg nem lehet recepteket kiváltani. A problémán dolgoznak, de nem tudni egyelőre, mikor áll helyre.

Összeomlott az EESZT
Összeomlott az EESZT, nem tudni, mikor áll helyre.

A rendszer leállása miatt a felhőbe küldött e-recepteket sem tudják feldolgozni a gyógyszertárak, csak a papír alapú recepteket tudják kiadni – tájékoztat az Origo.

Bár a DÁP mobilalkalmazás egyeseknél akadozik, számítógépen továbbra is be lehet lépni az oldalra.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu