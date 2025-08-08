EESZT
37 perce
Bizonytalan időre leállt a felhőalapú receptek kiváltása
Az EESZT jelenleg nem működik, emiatt nem lehet recepteket kiváltani. Az EESZT összeomlása miatt a felhőben tárolt recepteket sem lehet használni, csak a papír alapúakat.
Az EESZT összeomlott, így jelenleg nem lehet recepteket kiváltani. A problémán dolgoznak, de nem tudni egyelőre, mikor áll helyre.
A rendszer leállása miatt a felhőbe küldött e-recepteket sem tudják feldolgozni a gyógyszertárak, csak a papír alapú recepteket tudják kiadni – tájékoztat az Origo.
Bár a DÁP mobilalkalmazás egyeseknél akadozik, számítógépen továbbra is be lehet lépni az oldalra.
